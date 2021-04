Los multimillonarios y la Superliga que no fue

The New York Times

Debieron haber sabido que aquellos a los que habían abandonado llorarían el caos. No importa cuán ricos o desconectados fueran los multimillonarios, oligarcas y príncipes detrás del plan para una Superliga europea, no podrían haber imaginado que las ligas, federaciones y clubes que planeaban deshacerse en busca de una riqueza sin fondo recibirían su plan con guirnaldas. y aplausos.

Debieron haber anticipado, también, algún tipo de reacción violenta de los fanáticos. No podían haber esperado que el cambio más grande en medio siglo en el deporte más popular del mundo, un deporte con una pasión feroz e intensamente personal codificada en sus genes, fuera recibido con aquiescencia y apatía, y mucho menos con la aprobación universal.

Mientras jugaban en guerra sobre cómo se desarrollaría el lanzamiento de su idea del cerebro galáctico, cómo se podría recibir la perspectiva de un rediseño fundamental del paisaje del fútbol europeo, al menos un escenario debe haber involucrado pancartas colgadas de las barandillas y protestas en aumento las calles.

Quizás lo sabían. Quizás pensaron que podrían perder a sus fanáticos y sus compañeros y sus antiguas instituciones y aun así aguantarlo. Quizás lo que arruinó un proyecto que, a pesar de todo el sofisma de Florentino Pérez, el presidente de dos días de la revolución de 48 horas, lleva años en gestación fue el hecho de que también perdieron a todos los demás.

Luego perdieron a los jugadores y a los entrenadores, las estrellas del espectáculo que esperaban vender en todo el mundo para que pudieran engordar aún más con las ganancias: primero Ander Herrera y James Milner y Pep Guardiola y Luke Shaw y luego, en un en cuestión de horas, docenas más, escuadrones enteros de jugadores, rompiendo la cobertura y manifestándose en contra del plan.

Para el martes, casi no había nadie a quien no hubieran perdido. Habían perdido a Eric Cantona. Habían perdido a la familia real. Habían perdido tesoros nacionales. Incluso habían perdido a los relojeros de lujo, y sin los relojeros de lujo, no quedaba nada que perder excepto ellos mismos.

La nueva Superliga europea, creada solo dos días antes, estaba muerta.

Y, sin embargo, hay, en todo este lamentable lío, algo profundamente alentador para el fútbol. Lo que ha dado lugar, en parte, a la inequidad que se suponía que debía abordar la Superliga, y es la necesidad de aplacar a este mismo grupo de propietarios, de satisfacer sus demandas cada vez mayores, de darles lo que quieren.

Sin embargo, ahora han mostrado su mano. Han jugado su carta. La reacción no debería ser decir que ya es suficiente. Es preguntar si, después de todo el trato y la trama, después de años y años de doblar y moldear y descifrar el juego para que se adapte más a ellos, lo que finalmente han producido es un sitio web, una marca y una cascada de acritud y desprecio que ni siquiera tienen el valor de intentar reprimir. ¿Es esto, realmente, todo lo que tienen?