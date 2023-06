Lozano pide mesura en medio de la victoria

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jaime Lozano, director técnico de la Selección Nacional, aseguró que se vivió una noche mágica en la victoria de 4-0 sobre Honduras, pero antes dijo que debe prevalecer la mesura porque este marcador de ninguna manera borra lo anterior.

"Esto parece algo mágico, parece que en 3 días todo puede dar vueltas, agradecido porque es un gran inicio de Copa Oro, y mesurado porque siempre trato de ser ecuánime, sé que no siempre vas a estar arriba y un marcador así no es para volvernos locos. Si predico con el ejemplo el equipo puede seguir mesurado", explicó.

"Si esto no va acompañado del trabajo, el vuelo puede durar poco, no solo se trata de hablar bien con el jugador, con la prensa, tengo que rodearme de mi cuerpo técnico, que me complemente y para eso tengo que prepararme muchísimo porque los retos y las exigencias van a ser más".

Lozano no cree que haya enfrentado a la peor Selección de Honduras, pues mencionó que tiene buenos delanteros y esto se trata de procesos.

"Honduras no es fácil, soy un fiel creyente de los procesos, tienen buenos delanteros, ni todo ha mejorado porque ganamos hoy 4-0 , siempre hay cosas por rescatar. Hicimos muchas cosas bien, más que Honduras haya hecho todo mal", comentó.

Explicó que hizo modificaciones en la defensa, ya que consideró que era necesario poner a gente de experiencia como Edson Álvarez, ante la ausencia de César Montes.

"Edson ha jugado mucho central, lo hace bien, al no estar Montes quería tener a la gente de más experiencia en la cancha para iniciar. El último partido contra Panamá lo jugaron con un 4-3-3, y no cambiamos mucho. El juego es muy simple, si llegas a convencer al jugador que lo simple es lo mejor, salen goles como el de Orbelín hoy", expuso.

Jimmy Lozano espera darle mayores opciones a los delanteros para que se luzcan, y recalcó que en el duelo de hoy no hubo goles de Henry Martin o Santiago Giménez porque su labor fue de sacrificio.

"Nos ayudan no solo haciendo goles, opciones les queremos generar, pero nos encanta que la gente llegue de atrás, en Juegos Olímpicos el que más goles hizo fue Sebastián Córdova que jugaba detrás de Henry, sé que ellos necesitan de eso y viven de eso, fue un partido muy sacrificado para los dos, nos ayudaron cuando no tuvimos el balón, trabajaremos en ello para que lo puedan tener", agregó.

Finalmente, el estratega nacional recalcó que el técnico que sea elegido para llevar las riendas del Tricolor aunque no sea mexicano lo que debe tener es un conocimiento pleno del jugador mexicano.

Jugadores toman con mesura el triunfo sobre Honduras

Orbelin Pineda, volante de la Selección Nacional, aseguró que el triunfo sobre Honduras fue un primer paso en la Copa Oro, y sin lanzar las campanas a vuelo por la goleada 4-0, explicó que les faltan 5 duelos más, que van a ser fundamentales para llevarse el título.

"Este es el primer partido, nos faltan 5 más. Los partidos se ganan con trabajo, interpretamos bien lo que nos propuso el entrenador, tenemos un gran plantel y más allá de mi gol, esto es producto del trabajo de equipo. Esperamos que la afición esté contenta para que nos apoye, empezamos con el pie derecho", declaró al término del partido.

Luis Romo, quien se despachó con dos goles, señaló que el Tricolor se merecía una actuación así para que la gente vea que el equipo se mata en la cancha.

"Hablar de técnicos, sería injusto para Diego (Cocca), pero cerramos filas desde que estaba Diego, cuando jugamos ante Panamá y vamos creciendo poco a poco. Tenemos que ir paso a paso, disfrutando el presente, y lo que sigue es ir adelante", abundó.

Luis Chávez, autor del último tanto de México, mencionó que el técnico Jaime Lozano les dio sugerencias tácticas, jugadas sencillas y eso permitió que atacaran más libres.

"Estuve llegando un poco más en al área, estuve de interior, me quedó el rebote y gracias a Dios se dio el gol. La intención es eso, México siempre está para pelear el torneo y poco a poco lo vamos logrando"