Luce ‘El Pantera’ cinturón personalizado de UFC

El chihuahuense Yair Rodríguez podría no ser un campeón indiscutible, pero tiene un cinturón que Alexander Volkanovski no puede reclamar.

En el evento principal de UFC 290 en Las Vegas este sábado, Rodríguez pone en juego su título interino de peso pluma en una pelea de unificación contra el actual campeón Alexander Volkanovski. Con una victoria, Rodríguez se uniría a Alexa Grasso y Brandon Moreno en la lista de estrellas mexicanas que actualmente tienen un estatus indiscutible.

Antes de la pelea más grande de su carrera, ‘El Pantera’ recibió un cinturón de título hecho a la medida, que rinde homenaje a su país de origen.

Según Rodríguez, la pieza única fue un regalo de su gerencia, con el diseño y trabajo de los artistas Jacobo y María Ángeles.

Rodríguez se convirtió en campeón interino en febrero pasado con una presentación de segunda ronda de Josh Emmett en UFC 284. Ha ganado cuatro de sus últimas cinco peleas (excluyendo una sin competencia), derribando a Emmett, Brian Ortega, Jeremy Stephens y ‘The Korean Zombie’ Chan Sung Jung para llegar a Volkanovski.

Volkanovski viene de una derrota ante Islam Makhachev en una pelea por el título de peso ligero que también se llevó a cabo en UFC 284. Fuera de esa derrota, tiene marca de 12-0 en la división de peso pluma de UFC y este sábado busca la quinta defensa exitosa consecutiva de su título.

‘La gente se va a llevar una gran sorpresa’

Varias voces lo vienen advirtiendo: Yair Rodríguez puede ser un peligro mayor para Alexander Volkanovski que lo sugerido por las apuestas y los pronósticos.

Cuando el mexicano enfrente este sábado en la UFC 290 (ESPN PPV) al campeón regular de las 145 libras, tendrá en sus manos la posibilidad de elevarse como nunca antes en las artes marciales mixtas.

Rey interino de la categoría pluma, Rodríguez sabe que enfrenta a un oponente formidable que, para muchos, es el verdadero número uno en la lista libra por libra de los mejores del circuito y que no posee zonas débiles en su juego de pelea, ni en el striking ni en el grappling.

Pero ‘El Pantera’ ha visualizado su victoria y, sin dejar de respetar lo que significa el australiano, asegura que todavía no hemos visto lo mejor que puede ofrecer en el octágono y confía en que este 8 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas los fanáticos vivirán una jornada inolvidable y profundamente mexicana.

“Ha sido un campamento arduo, de un par de meses. Me siento contento de que se logró el cometido en la pelea pasada ante Josh Emmett, pero dejando eso atrás, donde se debe quedar, ahora estamos enfocados en Alexander Volkanovski. Viene un reto mayor, un reto grande. Me he preparado para llegar completa y totalmente listo. El 8 de julio estaremos al ciento por ciento’’.

“Sí, antes de cada una de mis contiendas siempre me visualizo ganando, las formas de ganar y lo que va a significar. No le presto tanta atención, simplemente lo siento, creo que ya es para mí… luego lo dejo flotar en el universo, dejo que se vaya y luego cuando se produce la oportunidad, lo vuelvo a pensar. Sólo mando señales al universo para que se dé en la manera en que quiero. La gente se va a llevar una gran sorpresa’’.

Tome nota

Alexander Volkanovski Yair Rodríguez

34 años Edad 30 años

25-2 Récord 15-3-1

1.68 m Estatura 1. 82 m

70 kg Peso 66 kg

Wollongong, Aus. Nacido en Parral, Chih.

8 de julio

T-Mobile Arena de Las Vegas

A partir de las 8 p.m.

ESPN+