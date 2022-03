Lucha atleta ucraniano por sobrevivir a la guerra

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Hace unos meses, el objetivo de Vladyslav Heraskevych era competir en Beijing 2022: lo cumplió. Ahora, su meta es sobrevivir la invasión rusa en Ucrania.

Los bombardeos rusos han alcanzado Zhytomyr, una ciudad al norte de Ucrania, donde se encuentra Vladyslav, atleta olímpico de skeleton en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno, quien está resguardado junto a nueve familiares en casa de su padre, incluida una niña de 2 años.

El ataque aéreo del 1 de marzo dañó viviendas, provocó incendios, y destruyó ventanas y puertas, como la del edificio del hospital de la ciudad, que cuenta con 266 mil habitantes y se encuentra a 139 kilómetros de Kiev, la capital.

El mundo cambió radicalmente desde el 24 de febrero, cuando Rusia anunció una invasión a Ucrania costando, hasta el momento, la pérdida de aproximadamente 2 mil vidas.

Para Vladyslav, su vida dio una vuelta de 180 grados.

"La vida antes era tratar de hacer lo mejor por conseguir un logro deportivo, pero no ahora. Ahora no son necesarias las medallas, ahora lo más importante es salvar a mi familia y a nuestro país.

"Tratar de ayudar a otras personas y a las niñas y niños de la guerra, hemos querido encontrar un lugar seguro para estar", platicó Vladyslav a CANCHA, en entrevista vía telefónica desde Zhytomyr, donde los estallidos se han convertido en parte del ambiente sonoro.

"Me siento cansado. Es terrible y es duro, porque no te sientes seguro, es una situación terrible, las casas que fueron atacadas y la vida de los niños está en riesgo".

Heraskevych y su familia cuentan con comida para algunos días, en caso de necesitar provisiones caminan a una tienda cerca de casa. La conexión de televisión e Internet falla constantemente. Asediados por la incertidumbre, dormir no es una opción, por lo que hilar dos horas de sueño parece suficiente.

"Al principio dormía un par de horas, era difícil poder dormir más. Ahora es un poco mejor, pero es difícil", agregó.

Su contacto con la información son los canales oficiales de televisión y, cuando la señal lo permite, a través de las redes sociales, donde recibe mensajes de apoyo con algunos amigos y colegas de todo el mundo.

'Eran muy jóvenes para morir'

Los futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko y el biatleta Yevhen Malyshev fueron asesinados el pasado martes luego de ataques de las tropas rusas.

Malyshev falleció a los 20 años de edad, mientras cumplía su servicio militar en su natal Járkov, escenario de los ataques más intensos.

"Algunos atletas han muerto por defender el país, no puedo entender cómo esto es posible, es terrible, eran muy jóvenes para morir", expresó Vladyslav, de 23 años de edad y quien estudia Física del Metal en la Universidad Taras Shevchenko.

'No soy soldado, soy atleta'

Vladyslav Heraskevych se expresa con su trineo, no con armas.

"No decidí cruzar la frontera, decidí quedarme en mi país, al principio pensé en unirme al ejército, pero no puedo porque no tengo experiencia, no soy un soldado profesional, soy un atleta profesional, soy un atleta olímpico", exclamó el joven deportista.

El presidente Volodímir Zelenski decretó la movilización general con lo que todos los hombres de 18 a 60 años deberán unirse al ejército y pelear contra las tropas de Rusia, por lo que quedó prohibido que abandonen el país.

"Debido a la sobrepoblación de voluntarios y la falta de experiencia en asuntos militares, no puedo tomar las armas y defender a mi patria. Es muy motivador hacer las cosas en las que crees y estar donde eres más útil. No tengo convocatoria para participar, pero si así fuera tendría que ir".

Vladyslav ha decidido permanecer en Ucrania y no cruzar la frontera para salir del país, pues se ampara al derecho de vivir en su patria.

Exigen sanciones

Vladyslav Heraskevych es uno de los atletas ucranianos y de otros países que enviaron una carta abierta a los líderes olímpicos y paralímpicos, instándolos a suspender de inmediato los Comités Olímpicos y Paralímpicos rusos y bielorrusos.

"La invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, es una clara violación de las Cartas Olímpicas y Paralímpicas, una violación que debe ser sancionada", dice la carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y su homólogo en el Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons.

Entre quienes firmaron la carta se encuentran la cuatro veces atleta olímpica, Paula Radcliffe, de Gran Bretaña, la seis veces atleta olímpica, Clara Hughes, de Canadá; la dos veces atleta paralímpica, Greta Neimanas, y Beckie Scott, la campeona olímpica canadiense que se desempeñó durante mucho tiempo como directora de la Comisión de Atletas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Figuraban los nombres de 34 atletas ucranianos. La carta indica que más ucranianos habrían firmado, pero "ha sido un desafío hablar con todos los atletas de Ucrania mientras buscan seguridad en los refugios antiaéreos". El grupo de defensa Global Athlete ayudó a coordinar la carta.