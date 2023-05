Luchan poderosos por los pases a la Final

CDMX.- Por su rivalidad histórica y las aficiones pasionales, por los millones de dólares de sus plantillas y el futbol desplegado, y porque siempre están en el centro del debate, América-Chivas y Monterrey-Tigres conforman unas de las Semifinales más atractivas en los últimos años.

Se enfrentan dos clubes grandes y dos que en la época actual reclaman esa distinción.

América y Chivas, con 13 y 12 Ligas, son los más ganadores en México, pero Monterrey con 5 y Tigres con 7 buscan acortar la brecha.

DURA RIVALIDAD

Un desliz del América, el más ganador de México con 13 títulos, puede provocar que Chivas lo alcance en campeonatos.

Un tropiezo de Tigres, que de 2011 a la fecha ha conquistado 5 de sus 7 Ligas, abriría la puerta a la posible sexta corona de su archirrival Monterrey.

Las Semifinales del Clausura 2023 también son una cuestión de ego.

Por undécima ocasión en la historia, habrá Clásico Nacional en Liguillas. El partido más memorable fue la Final en la Temporada 1983-84, con victoria azulcrema por global de 5-3.

El América se asume como el "más grande", pero esa etiqueta será debatible si Chivas se corona.

El Clásico regio también tiene cuentas pendientes. Tigres se impuso a Rayados en la Final del Apertura 2017.

¿QUIÉN VALE MÁS?

Las cuatro plantillas más caras de la Liga MX también son sus semifinalistas.

El plantel del América está valuado en 76 millones de euros (mde). Monterrey lo secunda, con 71.1 mde. Tigres es tercero con 66.5 mde, mientras que Chivas vale 61.7 mde, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

Su valor conjunto es de 275 millones 300 mil euros, cantidad a la que ni siquiera llega el valor de nueve equipos de la Liga MX: Querétaro, Mazatlán, Puebla, Necaxa, Atlético de San Luis, Pumas, Tijuana, Juárez y Atlas.

Los semifinalistas echan por tierra la frase que reza "el dinero no compra la felicidad", porque al momento marchan alegres hacia el título de Liga.

ATAQUE Y DEFENSA

América tiene 40 goles, 14 de ellos cortesía del campeón de goleo, Henry Martín. Es el club con más anotaciones.

El líder Monterrey no se queda atrás, con sus 37 tantos, 13 de los cuales fueron firmados por Rogelio Funes Mori.

De los semifinalistas, Rayados es el más equilibrado, pues presume a una defensiva que sólo ha admitido 14 tantos; la más pulcra de todo el torneo.

El dato contrasta con las 24 dianas recibidas por América, el más vulnerable de los cuatro sobrevivientes.

Chivas, de cara al Clásico Nacional, tiene números más equilibrados, con 29 goles a favor y 19 en contra.

Tigres suma 25 dianas anotadas, pero 21 recibidas; sus números se dispararon tras el 5-4 sobre Toluca en Cuartos de Final.

APOYO AL 100

A Chivas lo define su popularidad y al América su polarización.

Presumen millones de aficionados a lo largo del País y más allá de las fronteras. Sus opuestas filosofías son clave en la narrativa del futbol nacional.

El Guadalajara juega con puros mexicanos. América nació como la antítesis, como el villano que a base de billetazos contrata a grandes extranjeros.

El club azulcrema jugó cuatro de los cinco partidos con mayor asistencia en Fase Regular del Clausura 2023, mientras que Rayados estuvo presente en dos.

En Nuevo León presumen a la afición más fiel, aquella que garantiza llenos desde el momento en que agota los abonos antes del inicio de la temporada, aquella que no abandona ni a Tigres ni a Monterrey en momentos críticos.

SALTAN DUDAS

Si el americanista Néstor Araujo no se hubiera cruzado en el tiro de Dieter Villalpando, si el remate del rojinegro Julián Quiñones en la reposición no pegara en el poste, si la espalda del choricero Brian García no se interpusiera en el remate del felino Sebastián Córdova...

Las Águilas perdieron en el Azteca una ventaja de dos goles, pero al final se impusieron con lo justo, 4-3 en el global al Atlético de San Luis.

Chivas empató 1-1 en el global ante Atlas, cuadro que tuvo dos opciones clarísimas en la recta final del juego; el Rebaño avanzó por su mejor posición en la Fase Regular.

Tigres ganaba 4-1 tras la ida y permitió que lo igualaran en el partido de vuelta, hasta aquel gol de Córdova.

Tres de los cuatro semifinalistas sembraron dudas.