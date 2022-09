Luis García ve titular sí o sí a Raúl Jiménez en Qatar 2022

CDMX.- A Luis García, quien fuera dos veces mundialista con el Tri, aseguró que no le preocupa quién será el centro delantero de la Selección Mexicana en Qatar 2022, pues ahí ve a Raúl Jiménez, sino quién lo acompañará en el ataque.

"Raúl es el titular, lo dice Martino en sus alineaciones, Raúl en muletas va a ser el titular contra Polonia, así llegue enyesado, en muletas, va a jugar de 9", explicó García a CANCHA.

"Es un tipo que ya tiene encima una Copa del Mundo, tiene Juegos Olímpicos, ha jugado en la Premier, la bronca no es si la mete o no, el problema es que la pelota no le llega cuadrada".

El ex atacante consideró que lo importante no es la contundencia con la que lleguen Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez sino las oportunidades que el Tricolor le genere a su atacante.

"Al centro delantero le llega en pocas ocasiones y de manera más o menos correcta, ese es el grandísimo problema para el centro delantero", apuntó.

"No es que Raúl Jiménez diga: hoy falló 6 o Funes Mori falló 4, o que Henry Martín o Santiago Giménez fallaron, normalmente no fallan porque tienen muy pocas chances de gol"

Ahora mismo, Jiménez sólo lleva un gol en esta temporada con el Wolverhampton mientras que Santi lleva 3 tantos en el Feyenoord, además de los 5 que dejó en Cruz Azul antes de migrar al sueño europeo.

Martín ya lleva 8 tantos en este Apertura 2022 de la Liga MX mientras que Funes Mori sólo ha marcado en 4 ocasiones.

Aun así, Luis García confía en que el Tri alcanzará los Octavos de Final en el Mundial en donde tendrá un gran reto.

"Yo creo que México pasa a la siguiente ronda, esa esa la realidad y luego ya a ver si te toca, uno supondría que por el grupo puede ser Francia o Dinamarca; Dinamarca lleva 35 partidos junto con Argentina que más partidos lleva sin perder", agregó.

"Es una máquina, tiene futbolistas en todas partes del mundo, juegan todos y Francia, bueno, Francia tiene 3 equipos. Francia es candidato a ser campeón del mundo y si te toca, tendrás que ver cómo le intentas ganar a una potencia".