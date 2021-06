Macías no es indispensable, dicen en Chivas

Excélsior

Guadalajara.- Faltan unos días para que se dé como oficial la salida de José Juan Macías de Chivas y firme con el Getafe de La Liga en España. Ante la baja que sufrirá el equipo se expresó Jesús Sánchez, asegurando que en el equipo nadie es indispensable y hay jugadores para sustituir a José Juan Macías en el ataque.

"Para nada, un equipo lo conforman 11, sin duda alguna José Juan aportaba sus goles, pero hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición y pueden hacerlo de gran manera. Como dije, se conforma por 25 jugadores el equipo y a final de cuentas nadie es indispensable. José Juan aportaba mucho, pero sin duda los compañeros que están, lo harán de gran manera", externó el 'Chapo' Sánchez.

El defensor de Guadalajara hizo un análisis sobre lo que vendrá para el Rebaño Sagrado en la posición de delantero. Que ahora sin José Juan, se quedará sin su mejor goleador del último año futbolístico. Y aunque será una baja importante, piensa que hay jugadores que pueden cubrir su hueco.

Sánchez expuso las opciones que habrá para cubrir el lugar que deja vacante 'JJ'.

"Creo que hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición, tenemos al 'Chelo', a 'Chuy' Godínez, al mismo 'Cepillo', que son jugadores que también tienen gol. Ellos van a tratar de aprovechar si se llega a dar esa situación para poder hacerse de esa posición. Hay competencia y eso es importante para el grupo", dijo.

Para culminar, Jesús habló en específico sobre la competencia interna que tiene en la lateral derecha con José Madueña quien podría salir al estar en lista de transferibles y el canterano Miguel Guzmán.

"Creo que el trabajo diario, el exigirme día con día para estar en un nivel óptimo tanto mental como físicamente, eso hará que aumente mi nivel. Está Madueña que todavía no se sabe su situación, está Miguel un jugador de cantera con grandes condiciones, pero me enfoco primero en hacer bien lo mío y la decisión de estar o no estar, no me corresponde. Trato de dar lo mejor de mí en cada partido, en cada entrenamiento para ayudar al equipo", cerró.