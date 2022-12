Madre de Pelé, de 100 años, todavía no sabe que murió su hijo

Brasil.- Tras la muerte de Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, hermana del 'Rey del Fútbol', afirmó que su madre, Celeste Arantes, de 100 años, aún no ha recibido la noticia del fallecimiento de su hijo.

Maria Lúcia dijo que, en los últimos días, había hablado varias veces con su madre sobre el estado de salud de Pelé. Sin embargo, admitió que no sabe si Celeste, que no siempre responde, es consciente de la situación.

"Ella no lo sabe, hemos hablado, pero no lo sabe. Está bien, pero está en su pequeño mundo. No lo sabe, o sí. A veces le digo: 'Dico está así, pero recemos por él, ¿verdad, mamá? Pero no está consciente", afirmó Maria Lúcia en una entrevista con ESPN.

Asimismo, comentó que había estado en el hospital el 21 de diciembre y tuvo una última conversación con Pelé, al que llama cariñosamente 'Dico'. "Estábamos allí con él, él mismo ya lo estaba sintiendo también. Estaba muy tranquilo, hablamos un poco. Pero pude ver que lo estaba sintiendo, que ya sabía que se iba. Él es muy religioso, me dijo que estaba 'en manos de Dios'".

Poco se sabe de Celeste Arantes do Nascimento, la mujer que impulsó los sueños de Pelé cuando aún no se había eternizado como leyenda del fútbol. El pasado 20 de noviembre, mientras muchos pensaban en la inauguración del Mundial de Catar, Celeste celebraba su centenario en Santos, donde vive actualmente, alejada de los flashes.