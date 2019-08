Man City multada por la FIFA por firmar a jóvenes

Zurich (AP) — Manchester City fue multado por contratar inapropiadamente a jugadores juveniles, pero se evitó una prohibición de traspasos.



La FIFA dijo el martes el hecho de que el campeón inglés “aceptó su responsabilidad” por violar las reglas de traspasos fue un factor en su decisión de multarlo 370.000 francos suizos (380.000 dólares.



La FIFA dice que el City violó las normas que rigen los traspasos de jugadores menores de 18 años. No especificó exactamente qué había hecho el equipo, pero City dijo que las violaciones involucraron a jugadores que fueron adquiridos para pruebas o jugaron amistosos. No se dieron nombres.



"El club acepta su responsabilidad por las violaciones que resultaron de una mala interpretación de las reglas en cuestión”, dijo City en una declaración. “Todas las violaciones ocurrieron antes de diciembre del 2016, cuando se emitieron las directrices sobre la interpretación de las cláusulas, desde lo cual Manchester City las ha cumplido plenamente”.



En febrero, la FIFA emitió una prohibición de traspasos contra Chelsea por los dos próximos períodos de traspasos tras concluir que el club había violado las mismas regulaciones en relación con 29 jugadores luego de investigar 92 casos.



Las reglas de la FIFA generalmente prohíben que los clubes contraten a jugadores extranjeros menores de 18 años a menos que los padres se muden para el país del club por razones no futbolísticas.



Chelsea disputó el fallo, pero la prohibición fue ratificada por la FIFA. Chelsea presentó otra apelación en junio ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.