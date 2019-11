Mantiene Sánchez lucha vs el América

Ciudad de México.- La lucha de Carlos Sánchez está lejos de terminar.

El exjugador del América no solo quiere justicia en su caso, donde denunció negligencia médica y un daño moral tras sufrir un infarto cerebral en el 2008, busca que en la Liga MX y en todos los equipos se impongan protocolos médicos para tratar las dolencias que pueda presentar el futbolista durante su vida activa.

"No puedo darle carpetazo ni lo voy a olvidar nunca, tengo que vivir con todas estas secuelas. Nunca se han hecho responsables por la vía moral", declaró a CANCHA.

"Quiero marcar un precedente porque a muchos de mis compañeros les han pasado casos similares y aunque no han tenido consecuencias como lo que me ocurrió, se debe tener un manejo adecuado. Han sido años difíciles, me bloquearon, me quitaron los recursos, he visto venir mi vida a menos".

Sánchez, quien era defensa central, sufrió un golpe durante un partido de la Copa Libertadores el 15 de mayo de 2008; durante varias semanas se quejó de dolor en el hombro y el club solo le dio desinflamantes tópicos y no quiso mandarlo a hacer una radiografía u otro estudio, que habría advertido las secuelas.

"No hubo protocolo médico, el hecho ilícito no es el golpe, sino la omisión de no brindarle la atención médica. Dicen algunos médicos que con una radiografía se habría detectado que tenía un coágulo y con un aspirina se habría solucionado el problema", explicó Alfredo Massad, abogado del ex jugador.

Sánchez lamentó que a lo largo de 11 años de lucha en tribunales lo hayan querido amedrentar, incluso tratando de encarcelarlo.

"Me fabricaron una demanda penal, me quisieron meter con argumentos falsos al reclusorio. Siento tristeza, decepción, pero creo en la justicia en México y busco sentar un precedente de que no habrá impunidad, que los clubes aprendan a cuidar a los futbolistas.

"Esta denuncia quise hacerla pública porque siento que algunas autoridades han sido parciales a favor del club, esperando y deseando que en esta instancia el amparo se apegue estrictamente a derecho", detalló Sánchez.

Recuento de una demanda:

08/2008

Carlos Sánchez sufre un infarto cerebral, mientras entrenaba en las instalaciones del América en Coapa.

09/2013

El exjugador demanda al América por la vía laboral, luego de que el equipo lo va llevando de empresa en empresa, para terminar por dejar de apoyarlo, despidiéndolo como a un empleado del equipo.

08/2015

Interpone demanda por daño moral, argumentando que América no le dio seguimiento médico ni un protocolo luego de un choque accidental que tuvo con el jugador brasileño Tábata, en un partido de la Copa Libertadores.

02/2019

Gana la demanda por daño moral contra el América, determina el juez civil que existen elementos para demostrar la responsabilidad del equipo por la omisión médica que tuvo al no brindarle la atención después del 15 de mayo de 2008.

03/2019

Interponen apelación tanto Sánchez como América. El primero buscaba que el daño no se tipificara como una indemnización laboral, y las Águilas para no acatar el mandato. Ambas fueron en la cuarta sala civil.

10/2019

Gana América apelación, de los 3 magistrados que analizaron el caso, 2 votan a favor del cuadro de Coapa. Modifican por completo la sentencia del juez de origen.

10/2019

Carlos Sánchez interpone un amparo para que no proceda la apelación, hubo varias fallas procesales y están en espera de la resolución.