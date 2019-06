Maradona reaparece y niega padecer Alzheimer

Ciudad de México.- El argentino Diego Armando Maradona desmintió los rumores que aseguraban su padecimiento de Alzheimer y descalificó a los medios que difundieron esa versión.

"Mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer. La gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo”, sentenció el argentino a través de un video publicado en redes sociales.

El campeón del mundo en México 1986, renunció al puesto como entrenador de Dorados de Sinaloa, de la Liga del Ascenso MX, por motivos de salud y así someterse a dos operaciones.

Maradona arremetió en contra de los periodistas que difundieron la versión de su supuesta enfermedad, por lo que afirmó que no es la manera correcta de realizar periodismo.