Marcelo Flores provoca molestia en el 'Tata' Martino

Excélsior

El jugador del Arsenal, Marcelo Flores, afirmó hace unos días, que se decantará por portar la camiseta de la selección que le asegure un lugar en la próxima Copa del Mundo. El elemento con nacionalidad mexicana y canadiense, comentó que sueña con disputar un Mundial y que formar parte de una convocatoria lo ayudaría a tomar una decisión entre México o Canadá.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Gerardo Martino, el timonel incluyó a Flores en la reciente convocatoria con miras a darle minutos ante Guatemala. Sin embargo, el ‘Tata’ fue tajante al señalar que una invitación a Qatar no debería ser la principal razón para optar por una u otra selección.

"Por supuesto que no lo tiene definido, eso no es bueno, pero tampoco es buena la especulación de que jugará con la selección que los lleve al Mundial, me parece que primero debe consolidarse, debe tener claro en su cabeza para qué selección quiere jugar y evidentemente no especular respecto a que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuántas son las posibilidades de ir al Mundial para él, pero no me parece lógico que su decisión esté sujeto a cuál seleccionado le garantice el Mundial”, comentó.

Al ser cuestionado sobre qué debería hacer la Selección Mexicana y la FMF para convencer a jugadores como Marcelo Flores y Jonathan Gómez de integrarse de lleno al Tri, Martino comentó.

"No se debe plantear de esa forma, no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas, son los futbolistas los que le tienen que ofrecer algo a la selección y deben tener ganas de pertenecer, nosotros no estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas, son ellos quienes tienen que ofrecerle cosas a un país", añadió.

Mientras que reconoció que no son muchas las probabilidades de que se sumen nuevos rostros a la lista final de cara a la máxima justa, aunque no descartó un lugar para aquellos que sobresalgan, tanto en la liga, como con el Tri.

"La realidad es que no pasa solamente aquí, pasa en todo el mundo, en la recta final es muy difícil ver muchas caras nuevas, lo primero que uno se preguntaría es qué estuvimos haciendo en año y medio, también cabe la posibilidad de futbolistas que tengan un buen momento o continúen en un buen momento, para mí el buen momento no son cuatro o cinco partidos o dos o tres goles, se justifica una temporada entera, hay quienes iniciaron bien este año, que terminan bien y eso es tener un buen año futbolístico", sentenció.