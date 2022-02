Marcha Donovan cuarto en programa libre

Tomada de Twitter / Donovan se presentó en el programa libre

Beijing, China.— Donovan Carillo saltó a la pista del Estadio Cubierto de la Capital para ejecutar la rutina libre en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El patinador mexicano obtuvo 66.56 puntos en elementos técnicos, 72.88 en presentación y -1 en deducciones para 138.44 y un total de 218.13. Por ahora se coloca en el cuarto lugar.

Se presentó en su programa libre bajo los acordes del mix de las canciones "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; "Sway", de Dean Martin, y "María", de Ricky Martin y Bailar.

Tuvo un par de deducciones al inicio de su presentación por algunas fallas que lo hicieron perder el equilibrio, sin embargo, el patinador de 22 años continúo con su presentación, aunque al final falló en la rutina con una caída que le restó puntos en el total.

Las banderas de México se hicieron presentes en las gradas.

El diseñador del traje que utilizó en el programa largo es del expatinador artístico, Brad Griffins, quién ha obtenido fama mundial por su trabajo como diseñador de estrellas del patinaje como la francesa Maé-Bérénice Méité.

Es conocido por sus conjuntos con incrustaciones de cristal y su poderío en la rama del diseño. El nacido en Atlanta se ha desempeñado como diseñador desde los 15 años.

El mexicano ejecutó los siguientes saltos: Four Toe- Triple Axel- Triple Loop- Triple Flip- Triple Lutz combinado con triple Toe- Triple Flip con Euter- Triple Lutz con doble Axel.

Se fundió en un abrazo con su entrenador Gregorio Núñez y alcanzó a decir "Gracias México", pese al cansancio que mostraba al término de su presentación, donde enseñó una bandera del país.

En la carrera por el oro, Hanyu Yuzuru, vigente y dos veces medallista de oro olímpico, y Nathan Chen, quien ha ganado los últimos tres títulos mundiales, son los principales favoritos.

Independientemente de una medalla olímpica o no, Donovan Carrillo ya inspira a una nueva generación de patinadores al ser el primer mexicano en competir en un programa largo de Juegos Olímpicos de Invierno.