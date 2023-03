Marchesín alza la mano para volver al América

CDMX.- Agustín Marchesín alza la mano para regresar al América, cuya afición arde por el desempeño del portero Óscar Jiménez en este Clausura 2023.

"Me costó cuando salí del América, lamentablemente para mí. Sentí esa pertenencia al club, me costó el hecho de asumir haberme ido. Lo extraño, lo intenté dar todo de mí, se extraña México y no tengo duda de que voy a volver.

"Pensé que se daría el regreso (para este torneo), pero el club opta por otras cosas y se entiende. Sé que el futbol es una carrera corta y pasan mil cosas, sé que me entregué al máximo, pero la decisión es de la gente que trabaja en el club y uno las tiene que respetar en el momento en el que lleguen. Si llega la oportunidad, la gente ya sabe cuál es mi deseo", dijo a Claro Sports.

Marchesín juega ahora para el Celta, de LaLiga, pero es baja por lo que resta de la temporada debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Mientras, el portero Jiménez encara el momento más complicado de su carrera, presa de los abucheos de la exigente afición del América.

"Esa presión la desea cualquier jugador, la presión de 'campeonar', de dar el cien siempre, de saber de que tienes que ganar, la obligación de ganar, yo me siento muy identificado con eso. Otros equipos que pelean otras cosas? Es difícil cuando estás tan acostumbrado a eso y te gusta y tienes el deseo del campeonato, de ver a un América fuerte, que juega bien, es una presión linda. Yo lo viví así, con pasión, soy muy exigente, a mí me encanta esa presión, soy perfeccionista.

"Estaba muy cómodo en América, era feliz, pero era el deseo de demostrar que podía estar acá. Ahora estoy feliz con lo que he hecho, he demostrado ser el mejor arquero de Portugal, venir a la mejor liga del mundo, la liga que siempre vi fue la española, así que ahora estoy cumpliendo un sueño y con ganas de recuperarme. Estoy feliz, fuerte de la cabeza, saber que soy ambicioso, ojalá sea una pronta recuperación", expresó Marche.

"Contento que la gente te pida, que valore lo que uno hace, pero la gente no es la que toma la decisión en los clubes. Agradecido con la afición que me ha demostrado su cariño siempre y para mí es increíble, me encanta. Se me hace difícil de aceptar que uno no está en América cuando te están escribiendo, hablando. Sabes que fuiste muy feliz allá, mi hijo nació allá, fueron tres años con intensidad, es difícil de olvidar".

El guardameta argentino dijo alguna vez que nunca jugaría para el América, cuando militaba con Santos, pero al final voló al Nido en una polémica transacción. Jugó para las Águilas entre el Clausura 2017 y 2019. También charló sobre sus sucesores en el marco.

"Memo (Ochoa) es un arquerazo a nivel mundial, yo le tengo un cariño muy grande, tanto a él como a Óscar (Jiménez). Con Óscar compartimos más cosas, con Memo hay relación de respeto, admiración, tiene muchos mundiales, hay que valorarle todo lo que hace por México, que volvió, más cuando es tan expuesto. Ahora tiene la posibilidad de volver a Europa, y marca el camino a los jóvenes", comentó.