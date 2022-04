Marchistas chihuahuenses, con medio boleto al Mundial de Atletismo

Cortesía

Marchistas chihuahuenses como Alegna González, Andrés Olivas y Julio Salazar ya tienen su clasificación a los Campeonatos Mundiales de Atletismo; sin embargo, aún deben ganar su lugar como seleccionados nacionales.

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) dio a conocer que aceptará marcas conseguidas desde diciembre del 2020, por lo que los tres atletas ya mencionados cumplen con ese criterio.

Salazar Enríquez, olímpico en Río de Janeiro 2016, tiene una marca de 1 hora, 20 minutos y 36 segundos, que hizo en Murcia, España, el 14 de marzo del 2021. La marca requerida para los 20 kilómetros de marcha es abajo de 1 hora y 21 minutos.

A su vez, Olivas Núñez tiene como mejor marca 1:19:54, que logró en Dudince, Eslovaquia, el 20 de marzo del 2021. Además, este año ratificó marca mundial con 1:20:31 en Podebrady, República Checa, el pasado 2 de abril.

El caso de Alegna González es particular, no por la marca, que ha dado en repetidas ocasiones desde el año pasado, sino porque la originaria de Ojinaga sufrió una lesión en Podebrady el 2 de abril pasado, y la gravedad de tal dolencia no ha sido dada a conocer, por lo que no se sabe cuándo podrá volver a competir.

González Muñoz dio la marca –abajo de 1:31 horas– hasta en tres ocasiones distintas en el 2021, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio, pero su mejor registro fue de 1:28:40 horas el 5 de junio en La Coruña.

Horacio Nava, por su parte, no ha competido todavía en la nueva distancia de 35 kilómetros.

Sin embargo, con todo y que estos atletas ya tengan la marca, y sean tres de sólo cinco mexicanos en total que la han dado, incluyendo a Ilse Guerrero y Noel Chama, no quiere decir que ya estén instalados en los Mundiales de Atletismo, que serán en julio en Oregón.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, indicó que es mandatorio para los atletas mexicanos ganar el primer, segundo o tercer lugar en el Campeonato Nacional, a desarrollarse a inicios de junio en Morelia, para ganarse su boleto.

De tal forma, hay dos requerimientos para los marchistas chihuahuenses: uno es tener la marca y dos, el podio en el nacional.