Márquez tira un gancho

Orlando





El boxeo está en tiempo de vacas flacas”, es lo primero que dice Juan Manuel Dinamita Márquez, a los diez minutos que despega el vuelo de esta ciudad estadunidense a la capital de México, cuando se le cuestiona cómo ve actualmente este deporte en nuestro país.





Sonriente y amable cuando se le solicita la entrevista, ya que por suerte el asiento del reportero coincidió justo a un lado del campeón mexicano, Márquez reitera que el boxeo mexicano está careciendo de buenos peleadores. “Antes había diez, 15 buenos boxeadores, no sólo dos”, señala.





Y aunque asegura que el deporte no vive su mejor momento en el país, cree que es cuestión de tiempo para que se tenga otra vez peleadores que destaquen a escala mundial.





Por el momento sólo menciona a figuras como Juan Francisco El Gallo Estrada y Saúl Canelo Álvarez, del cual dice que este último está llevando la batuta del boxeo mexicano. “Pero de ahí ya no hay, párale de contar, el deporte carece de figuras”.





El excampeón mundial, junto a Humberto La Chiquita González, será reconocido en el Salón de la Fama en Nevada en agosto de este año, y ante ello se siente agradecido del apoyo de los mexicanos, por lo que no descarta “un regreso, pero como entrenador”.





CORAZÓN Y MENTE

Márquez, quien actualmente vive en Orlando con su familia tras retirarse del boxeo, asegura que vuela por lo menos una vez a la semana a la Ciudad de México desde hace ya unos meses, para cumplir con su contrato como comentarista deportivo de boxeo.





Entre la gente que va en busca de su puerta de embarque, hay quienes lo reconocen y se le acercan para pedirle una selfie. Muestra una gran sonrisa y amabilidad.





Cuando se le recuerda que la gente sigue pensando en que le gustaría verlo nuevamente arriba de un ring, tal vez como un buen entrenador, Márquez sonríe y no lo descarta.





Tengo carácter para serlo, tengo carácter fuerte” destaca.





Desde el programa en el que participo, analizo lo que pasa dentro del boxeo. El deporte es mi pasión, es algo que me lo dio todo y hablo de lo que me gusta, lo más importante es que me pagan por ello, imagínate. Esto que vivo es parte del trabajo que hicimos siempre con esfuerzo y disciplina. Sí me veo como entrenador, pero ya veremos”, comenta.





Márquez opinó que el uso de las nuevas tecnologías podrían ayudar a los entrenadores a mejorar las estrategias, y que ganen “más aguante, más condición”.





Antes una forma de apoyo para los deportistas eran sólo las vitaminas y las inyecciones. Hoy, con el uso de máquinas un preparador físico puede entrenar a algún deportista”, dice.





UN HISTÓRICO EN EL RING

El peleador capitalino tuvo una trayectoria aderezada por sus duelos frente a Pacquiao

2004. Empate polémico

En el primer enfrentamiento ante el filipino, Márquez se recuperó de un mal primer round e incluso muchos lo vieron ganar, menos dos jueces.

2008. Decisión dividida

El 15 de marzo el peleador mexicano perdió el título superpluma con Manny Pacquiao, quien lo mandó a la lona en el tercer round.

2011. La misma historia

Ahora en peso wélter llegó el tercer enfrentamiento que favoreció a Pacquiao, en otra controvertida decisión ya que el mexicano fue superior.

2012. Sin dejar dudas

Finalmente el mexicano logró imponerse y de manera contundente con un nocaut fulminante en los últimos segundos del sexto round.