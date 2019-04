Martino espera poder contar con Lozano para Copa Oro

En entrevista para Univisión, Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana dijo estar seguro de que Hirving Lozano estará en la Copa Oro.





"El Chucky" terminó su temporada en el PSV de Holanda, debido a una lesión provocada por una dura entrada que le lastimó la rodilla izquierda, para no arriesgarlo más el club de los Granjeros ha decidido darle descanso y que comience su rehabilitación.





"Creo que no debería de tener inconveniente en jugar la Copa Oro", dijo Martino, quien se encuentra en Estados Unidos en campaña de promoción de los juegos amistosos del Tricolor antes de jugar la Copa Oro.





"Los tiempos de recuperación -continuó el argentino-, parece que nos ayudan".





Eso sí, no lo arriesgará: "si vemos que la recuperación no es la adecuada no lo arriesgaremos".





