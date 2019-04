Martino puede hacer un gran Tricolor, vislumbra Maradona

Cuiacán.- El argentino, Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, afirmó que su compatriota Gerardo "Tata" Martíno "puede hacer una gran selección (mexicana), si los dirigentes respetan lo que él elija".





"Hay jugadores mexicanos con una calidad impresionante, aquí entrenan como en Europa. El 'Tata' Martino puede hacer una gran selección mexicana, si los dirigentes respetan lo que él elija. No he hablado con él, ni lo he felicitado por llegar aquí, lo haré personalmente", afirmó.





Maradona elogió el rendimiento de su equipo y agradeció el esfuerzo de sus futbolistas, en la rueda de prensa posterior a la victoria de los Dorados por 3-1 sobre los Mineros de Zacatecas, en la ida de las semifinales del Ascenso.



"He visto en mis tiempos de jugador y técnico a futbolistas que dejaron todo en una cancha y hoy tengo que estar agradecido con todos aquí. Es lindo ver a los jugadores en el campo, pero también hermoso ver a los que tengo en el banco, como alientan. Hay que seguir, esto no ha terminado", señaló.



"Hicimos un partido soberbio. Los chicos entendieron que debíamos estar metidos en el juego. Recurrimos a movimientos tácticos para recuperar jugadores fatigados y nos salió un partido redondo. Ellos no produjeron prácticamente nada porque no los dejamos tomar la pelota", explicó.

Maradona tuvo sus habituales bailes y festejos en el vestidor en comparsa con sus jugadores, sin embargo, aceptó que deben tomar la victoria con moderación para no adelantar vísperas respecto a la final.