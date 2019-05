'Máscara vs cabellera'

El “Terremoto Morales” no quiere que las cosas queden así y lanza un nuevo reto al “Misterio de Plata” de un duelo de “máscara contra cabellera”.

Esto tras el empate técnico que sostuvieron ambos luchadores en un mano a mano en la pasada función de la feria de Santa Rita, y que dio como resultado que Misterio de Plata mantuviera en su poder el cinturón que lo acredita como el Campeón del Norte.

“Yo no estoy de acuerdo con la decisión final del comisionado Humberto Manjarrez en declarar empate cuando yo si alcance a subir al ring antes de los 20 segundos pese a la intromisión del Puma Santini”, dijo el Terremoto quien fue el más apoyado por la afición ahí reunida en la feria.

Fue precisamente el público quien dio el triunfo al “Terremoto” pero tras una serie de dimes y diretes, el comisionado rebasando en autoridad al referí de la pelea, el Apache, no le dio el triunfo declarando el empate al asegurar que no subieron ambos al cuadrilátero en el conteo reglamentario.

“Ya no habrá mañana o yo pierdo mi cabellera definitivamente o bien desenmascaro y sabremos quien es Misterio y así retirarlo para siempre”, finalizó diciendo éste polémico y veterano luchador “Terremoto” quien espera pronta respuesta de su oponente “Misterio” y llevar a cabo dicha lucha de nueva cuenta lo más pronto posible.