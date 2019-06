Matosas, un viejo conocido

Ciudad de México.- “Estamos preparados para ganarle a cualquiera, mis jugadores tienen mucha clase, mucha jerarquía. México es un gran equipo, pero once contra once y la pelota en medio, así es el futbol, no hay mucho misterio en el futbol”, dijo Gustavo Matosas, director técnico de Costa Rica, tras la derrota contra Haití, lo que significó a los ticos tener que verse las caras con México en los cuartos de final de la Copa Oro.

El uruguayo Matosas no quiso profundizar en cómo tiene pensado plantear el partido ante el Tricolor, pero dijo que sus jugadores están preparados para ello.

La cita será el sábado 29 de junio, en Houston, Texas, a las 20:30 hrs. (tiempo del centro de México)

Matosas es un viejo conocido de la Liga MX. Hizo bicampeón al León, lo que lo convirtió en el segundo entrenador que lo logra en torneos cortos, al lado de Hugo Sánchez, que guió a los Pumas a dos títulos al hilo.

Tras su éxito con los Panzas Verdes, el América se hizo de los servicios e Matosas y alzó la Liga de Campeones de la Concacaf, pero terminó por romper con el equipo de Coapa en 2015.

Después, en el Atlas, Matosas se quedó corto en alcanzar las metas. Partió al balompié de Arabia Saudita, Paraguay y Argentina hasta que recibió el llamado de la selección de Costa Rica, que protagonizó una vergonzosa derrota contra la selección de Haití, que, en el papel, era un rival cómodo para llevarse la victoria y el liderato del Grupo B.

Los haitianos lograron una histórica clasificación a cuartos de final, pues terminaron con paso perfecto la primera fase de la Copa Oro, dejando a Costa Rica en un escenario más complicado ante México.

"Hemos hablado acerca de los momentos difíciles antes de los partidos”, comentó Matosas. “Más que preocuparme, quisiera pensar en la primera mitad. Ésa es la Costa Rica que siempre quiero ver, pero a veces pasan cosas a causa del oponente o por tus propios errores. Igualmente, quisiera hablar más acerca de los buenos minutos que tuvo Costa Rica en la primera mitad”, añadió Matosas, que quiere concentrarse en las lecciones aprendidas de sus errores en la derrota antes de su choque frente al Tricolor.

"Creo que Haití tomó ventaja de algunos de nuestros errores de posicionamiento para contraatacar rápidamente. Tal vez nos faltó calma en ese aspecto. Debemos seguir trabajando para que no nos pase de nuevo”, concluyó.

Matosas se reencuentra con México en los cuartos de final.