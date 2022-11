Max tiene dos campeonatos gracias a mí: Checo Pérez

CDMX.- La relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen está rota.

Durante el Gran Premio de Brasil, el mexicano necesitó más que nunca de la ayuda de su equipo para aumentar la ventaja por el subliderato del Campeonato de Constructores frente a Charles Leclerc, pero quedó decepcionado de su compañero.

Cuando Checo comenzó a perder terreno después del último Virtual Safety Car en la vuelta 55, a Max Verstappen le permitieron adelantar al tricolor con la intención de superar al Alpine de Fernando Alonso y al Ferrari de Leclerc.

Si el plan no funcionaba, el bicampeón debía devolverle el lugar a Pérez, pero eso no sucedió.

"Max, ¿qué pasó? Deja pasar a Checo", le comentaron al neerlandés por la radio.

"Ya lo habíamos hablado antes. Me apego a lo que dije (sobre no ceder su posición)", respondió el actual campeón de la F1.

Pérez que empató a 290 puntos con el monegasco, no escondió su descontento con su coequipero.

"Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones y muy sorprendido, creo si tiene dos campeonatos es gracias a mi. Una lástima que hayamos perdido tantos puntos", dijo el de Guadalajara.

Tras haber la bandera a cuadros, fue claro que Verstappen no respetó la orden de equipo de devolverle la posición a Pérez luego de que Red Bull ya tiene ganados Campeonatos de Pilotos y Constructores.

El bicampeón siempre se ha negado a regalarle puntos a su compañero, así que no colaboró con el mexicano.

"No quiero hablar de las razones. Ahora nos sentamos juntos y explicamos todo, por qué no lo hice. Al final, siempre tienes que seguir adelante. Si él (Checo) necesita ayuda en Abu Dhabi, entonces lo haré", comentó el neerlandés después de una reunión con Christian Horner, jefe de la escudería.