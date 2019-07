Mayweather alardea que es millonario

Ciudad de México.- El estadunidense Floyd Mayweather se mostró orgulloso del color de su piel y volvió a presumir su fortuna en un video que publicó en Instagram.

"Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la persona más débil en la sala. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos los pronósticos y no me importa lo que piensen los demás. ¡Feliz por mí independencia! Ahora, ¡que comiencen los fuegos artificiales!", señaló.









En el video se puede apreciar al exboxeador invicto al lado de una mesa llena de billetes de 100 dólares, que suman 1.8 millones dólares, como él mismo lo relata.

Asimismo, presumió las cadenas de oro y su reloj que trae consigo.