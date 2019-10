McLaren confirma a mexicano O'Ward para la IndyCar 2020

Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El nuevo equipo Arrow McLaren SP designó el miércoles al mexicano Patricio O'Ward y Oliver Askew como sus pilotos para la temporada 2020, confirmándose que los dos últimos campeones de Indy Lights sustituirán al veterano James Hinchcliffe.



Hinchcliffe debutó con el equipo de Sam Schmidt en 2015, año en el que estuvo cerca de la muerte al chocar su bólido en el Indianapolis Motor Speedway. Pese a estar bajo contrato, Hinchcliffe prácticamente ha quedado en el limbo.



O’Ward, campeón de Indy Lights en 2018, ocupará la plaza de Hinchcliffe. El novato Askew, quien salió campeón de Indy Lights este año, reemplazará a Marcus Ericsson. Indy Lights es una categoría para formar pilotos de monoplazas.



“James Hinchcliffe ha cumplido con sus deberes de IndyCar con el equipo”, dijo Arrow McLaren SP. “Aunque James dejarán de competir para el equipo en 2020, sigue bajo contrato con Arrow McLaren SP pero tiene libertad de buscar y pactar otras opciones”.



Hinchcliffe ya estaba en aprietos debido a sus vínculos con Honda y su acuerdo de servicios personales como portavoz para Norteamérica. Pero Honda no trabajará con McLaren debido al amargo divorcio que tuvieron en la Formula 1, así que el existente equipo de Schmidt pasará a Chevrolet en 2020. El cambio iba a costarle una significativa cantidad a Hinchcliffe, pero el canadiense estaba decidido a quedarse con el equipo y había recibido varias garantías por parte de Schmidt y el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, que iba a continuar.



Su suerte cambió cuando “Pato” O'Ward logró desvincularse de Red Bull Racing, con lo que el joven de 21 años pudo sumarse a Askew para formar el equipo más joven de la IndyCar. Hinchcliffe se enteró el domingo por la noche que lo habían dejado fuera.



McLaren había contemplado competir de lleno con un equipo de IndyCar en 2020 pero dio marcha atrás con sus planes cuando Fernando Alonso no se pudo clasificar para las 500 Millas de Indianápolis. En cambio, se hizo socio de Schmidt para renovar al equipo, poniéndole énfasis en la juventud. McLaren está haciendo lo mismo con su equipo de F1.



O'Ward, quien ganó nueve carreras en la temporada en la que ganó el título de Indy Lights, contempló competir junto Colton Herta la pasada con el equipo Harding Steinbrenner pero se arrepintió justo antes del inicio de la temporada porque tenía dudas sobre el financiamiento del equipo. Aunque tuvo unas carreras con Carlin, no se clasificó para la Indy 500 y luego se fue para sumarse al programa de los Red Bull. El piloto mexicano dijo que estaba contento de regresar a la IndyCar.



“Tuve muy buenas oportunidades en el último año, pero esto es por mucho lo mejor que me ha pasado en mi carrera”, dijo O'Ward. “A principios de este año tuve una probadita de la IndyCar y me muero de ganas ganas por representar a Arrow McLaren SP de la mejor manera posible durante toda la temporada en 2020”.



Askew, un estadounidense que cumplirá 23 años en diciembre, ganó siete carreras al alzarse con el título esta temporada al competir con Andretti Autosport. El título de Indy Lights también adjudica una bonificación monetarioa que le facilita al campeón competir en al menos tres válidas de la IndyCar, entre ellas la Indy 500.