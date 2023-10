Madrid, España.- Albert Luque, director de la Selección Varonil de España, dijo que Jenni Hermoso fue injusta y reprobó su bajeza humana por la dureza que mostró en el caso de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española.

En agosto, Luque viajó a la ciudad de Ibiza para buscar una entrevista con Jenni, para que declarara a favor de Rubiales quien la besó sin su consentimiento durante la premiación de la Final del Mundial Femenil.

El directivo y hombre de confianza de Rubiales trató que una amiga de la jugadora intercediera para que lo recibiera y le mando varios mensajes de WhatsApp, que hoy fueron relevados por El Mundo.

"Te contestaré como Albert Luque y no cómo Federación. Yo que lo he vivido todo me parece muy injusto lo que le están haciendo a Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni tan poca empatía y humanidad", escribió el directivo.

"Un simple gesto, quitarle a una persona un marrón más grande de su vida, sabiendo ella qué hay mala fe, subiéndose al carro de matarlo, tan injusto donde me dijiste que ella no se iba a pronunciar".

Pese a todos sus intentos, Luque no fue recibido por Jenni Hermoso.

En el mensaje a la amiga de la jugadora, el director de la Selección dijo que deseaba que la vida castigara a Jenni como se merece.

"No recibir al director de la RFEF dos minutos. Solo le deseo en la vida que le devuelva lo que está haciendo pagar a una persona injustamente, pero no se merece nada por la poca humanidad que tiene cada uno le da con el tiempo lo que se merece", remató.

Luque se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por el presunto delito de coacción tras intentar que Jenni se retractara y dijera que el beso fue consentido.

El hermano de la jugadora también fue citado por la justicia para declarar sobre el tema, pues también se buscó que a través de sus familiares la goleadora se desistiera.

Esta semana están citados como testigos del proceso que también hay sobre Rubiales la jefa de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez, y del ex director de Integridad de la RFEF, Miguel Caba.