Medallas al mayoreo

Alejandro Esquivel, doble campeón nacional, encabezó al grupo de 11 atletas de la academia ‘López Taekido’ que recientemente participaron, y ganaron varias medallas, en el Campeonato Nacional de Kickboxing que se llevó a cabo recientemente en la Ciudad de México.

“Tenemos a dos campeones nacionales: Mateo Holguín, que es un Junior que ya va a entrar el año próximo a Mundial, ya le echaron ojo para la Selección Nacional y tenemos a Alex Esquivel que repite como campeón nacional y aparte tiene un cinturón internacional”, comentó Francisco Javier López, sensei de la mencionada academia.

“Fueron 116 escuelas, la academia de nosotros quedó como la mejor del estado de Chihuahua, quedamos ranqueados en el lugar número 15 de 116 con 11 atletas que llevamos, entonces es un superlogro para nosotros, cerramos un año muy bien, gracias a Dios, a nuestros entrenadores, Javier Iván López, Manuel Góngora, Gilberto Pastrana y su servidor somos los que hemos hecho fuerte a este equipo”, agregó López.

De 20 años de edad, Esquivel compitió en la categoría Low Kick -57 kilogramos y defendió con éxito el campeonato que logró hace un año.

“Mi preparación fue como siempre, desde que empezó estuvimos entrenando, ahorita soy campeón también internacional, desde antes del campeonato internacional ya nos habíamos estado preparando, pasó el campeonato internacional y me seguí preparando”, dijo Alejandro, quien además consideró que este año fue más difícil defender el título porque todos quieren ganarle al mejor.

De los ocho años que tiene en las artes marciales, los dos últimos Esquivel los ha dedicado al kickboxing.

“Ahorita lo que a mí me gusta es que en esta categoría en la que peleo ya se busca el nocaut y más que nada la pelea es de pie, no hay nada en el suelo, es lo que más me agrada”, compartió el juarense, quien le dedica su nuevo triunfo a sus padres y a sus profesores que siempre lo impulsan.

Mateo Holguín, de 11 años y estudiante de sexto año en la escuela Bucareli 2031, conquistó la medalla de oro en cintas negras Point Fighting -42 kg y la presea de plata en Open Weight.

“Voy cerrando este año como el primer lugar en el ranking, en el año dos veces consecutivas ya he terminado siendo campeón del ranking y pues probable que también me llamen a la Selección Nacional e ir a representar a México al Mundial”, comentó Mateo.

“Pues me siento muy contento, la verdad es que siento que fui muy bien con mi empeño y la verdad estoy satisfecho con lo que he logrado”, añadió el joven atleta.

Ayer, el vicepresidente estatal de kickboxing, Iván Aguilar, informó que 15 artemarcialistas fueron llamados a la Preselección Nacional de esta disciplina, con miras al Panamericano de Brasil y el Mundial de Cadetes y Junior en Europa, ambos eventos programados para el próximo año.

Los medallistas

Mateo Isaías Holguín Aguirre

1er lugar Point Fighting -42 kg

2do lugar Open Weight Varonil Point Fighting

Salvador Alexander Lara Martínez

1ro en Cuartetas Point Fighting

2do lugar Point Fighting -42 kg

Yoltic Alejandro Esquivel Jiménez

1er lugar Low Kick -57 kg

Mónica Holguín Aguirre

Dos primeros lugares en categorías especiales

Antonio De la Vega Escamilla

1er lugar Point Fighting principiantes

1er lugar Light Contact -74 kg

Omar Pérez Vega

1ero cuartetas Kick Light

2do lugar Point Fighting avanzados

2do Cuarteta Point Fighting

Daniela Pérez

1er lugar Point Fighting intermedios

2do Open Weight femenil y 2do Kick Light

Emily Concepción Martínez

2do en Cuarteta Point Fighting

Luis Julián Devora

2do en cuarteta Light Contact

3er lugar Point Fighting intermedios

3ero en Cuarteta Point Fighting

Javier Iván López Rivera

3er Lugar K1 -75 kg

Sofía Concepción Martínez

3er lugar Point Fighting principiantes

3ro en Cuarteta Point Fighting

Camila Isabella Lara Martínez

3er lugar Point Fighting principiante

3er lugar Open Weight Femenil

3er lugar en Cuarteta Point Fighting