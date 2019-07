Megan Rapinoe está arriba de Trump en encuesta electoral

Ciudad de México





Megan Rapinoe, la futbolista estrella de la selección femenil de Estados Unidos, sigue viviendo días de gloria tras conseguir el campeonato mundial, aparece un punto arriba de Trump en una encuesta de preferencias electorales de cara a la carrera por la candidatura presidencial de Estados Unidos.

"Tenemos que ser mejores, amar más y odiar menos, hablar menos y escuchar más, esta es mi petición para ustedes. Haz lo que puedas, no te encierres en ti mismo, sé más, sé mejor, sé más grande de lo que nunca has sido".

Habla con la misma fuerza con que juega futbol, Megan Rapinoe es inteligencia, pasión, claridad, compromiso, confianza y empatía. Trabaja en equipo, sabe hablarle al otro, comunica poderosamente, desde la euforia y desde la reflexión.

- "¿Qué le dirías al Presidente Trump?"

-"¿Qué le diría al Presidente? Que tu mensaje es excluir a la gente, a mí, a gente como yo, a gente de color, a americanos que quizá te respalden, tienes una gran responsabilidad como jefe de esta nación y tienes que cuidar de todos".

"I´m not going to the fucking White House" (No nos va a invitar, pero aun si lo hiciera, yo no iría)".

Hasta hoy, la Casa Blanca aún no ha invitado formalmente a las campeonas del mundo, pero el Capitolio, sí, la selección femenil de futbol fue invitada por las 25 senadoras estadounidenses, demócratas y republicanas, para asistir a la sede del Congreso a discutir "los retos que enfrentan la mujeres dentro y fuera de la cancha". La invitación celebra "el modelo de unidad, diversidad y pasión del equipo" y se pronuncia porque sea emulado.

Pese a agresiones aisladas, como las que sufrieron anuncios publicitarios con su imagen en el Metro de Nueva York, Megan Rapinoe parece figurar como heroína favorita de Estados Unidos. Tanto, que en una encuesta publicada el martes por la empresa Public Policy Polling le da 42 por ciento de apoyo en las preferencias electorales para la carrera presidencial, un punto más que el presidente Trump.

"No hay mejor lugar donde estar en este mundo que aquí, en este equipo, así es que no, gracias, estoy ocupada".

Muy ocupada, ganando campeonatos y abriendo puertas cuando más parecen cerrarse.