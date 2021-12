Mejía y Gandoza se declaran listos para pelear

Eduardo Morán / El Diario

Listos para salir con la mano en alto se declararon los dos protagonistas de la velada boxística que se presenta mañana en el Gimnasio Josué Neri Santos, el michoacano Noel Mejía y el canadiense Justin Gandoza, que disputarán el título súper ligero de la Global Boxing Union (GBU).

La cartelera también incluye peleas femeniles, encabezadas por la juarense Miriam ‘Pupppy’ Hernández, que se medirá a Diana ‘Dinamita’ Gutiérrez, de la ciudad de Chihuahua, además Jessica Rentería va a cuatro asaltos ante Karla ‘Traviesa’ Sáenz. Miriam y Jessica harán su debut en el boxeo de paga, después de haberse despedido del sector amateur con medallas de plata y bronce, respectivamente, en el nacional de Guadalajara hace poco más de un mes.

“Pues estoy tranquilo, me siento bien, sé la preparación que traigo, no me gusta subestimar a mis rivales porque he estado del otro lado, me ha tocado caer a la lona y nunca he subestimado a ninguno. Solo voy a dar lo mejor de mí, mi preparación se hizo buena, se hizo fuerte y vengo con todo”, declaró Noel ‘El Zamorano’ Mejía, ayer en conferencia de prensa.

El peleador oriundo de Zamora, Michoacán, comentó que él empezó ya un poco tarde su carrera en el deporte de las orejas de coliflor, pues tenía 19 años empezó en el terreno amateur y 24 cuando debutó en el boxeo de paga.

“Tengo unas grandes peleas, hice 11 peleas en Canadá, estoy fogueado en el extranjero, tengo buen nivel. Estoy tranquilo, el nervio no se quita. Tengo prácticamente 15 años en este medio, entonces el nervio siempre está, pero suena la campana y se termina todo. Lo único que me queda es hacer mi trabajo arriba del ring”

“Creo que va a ser una muy buena pelea, va a ser una buena experiencia para mí porque él peleó con Zab Judah y le aguantó diez round, así es que si lo puedo hacer realmente bien ante él y salir con la victoria, eso me pone más arriba en las clasificaciones”, dijo por su parte el canadiense Justin ‘Asesino’ Gandoza.