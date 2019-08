Memo Ochoa impone en el América

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa debutará en su regreso a la liga mexicana este sábado ante los Tigres, lo cual genera mucha seguridad a la defensa del América, que se medirá ante una de las delanteras más temibles de la liga.

"Memo viene a aportar mucha experiencia y nos viene a comunicar lo que se aprende en Europa con liderazgo, y claro que impone ver a un portero como Ochoa aquí de vuelta”, dijo el chihuahuense Carlos Vargas.

Vargas ha jugado únicamente un partido de liga y el América está buscando reforzar la zaga. Sin embargo, eso no le incomoda al juvenil, pues sabe que únicamente le falta mejorar en algunos detalles para llenar el ojo de Miguel Herrera.

“Uno siempre está dispuesto a hacer lo que diga Miguel (Herrera) porque él siempre ve lo mejor para el equipo y los cambios hay que tomarlos de la mejor manera, y aprovechar cuando se tenga la oportunidad de jugar.” “Esto no me da para abajo, porque estoy consciente del equipo en el que estoy”, finalizó el defensa.