Mendoza afirma que Monarcas se plantea grandes objetivos

Ciudad de México.- Pese a haber comenzado el torneo con derrota ante los Tigres, Luis Ángel Mendoza, mediocampista que llegó como refuerzo a la escuadra de Monarcas Morelia aseguró que las metas que se tienen trazadas en el equipo purépecha son altas, pues están mentalizados en meterse a la liguilla, pelear por el campeonato y desplegar un buen futbol.

"Todos tenemos la misma idea de llegar a una liguilla, de poder llegar a la final, son metas a largo y mediano plazo, pero a corto plazo es que el equipo empiece a funcionar como deseamos, como lo hemos venido haciendo en la pretemporada, que además de sacar puntos, juguemos como nos ha pedido el entrenador”, declaró.

Por otra parte, el ‘Quick’ afirmó que a sus 29 años se siente en plenitud para poder mostrar una de sus mejores versiones como futbolista, después de haber hecho su debut hace 17 temporadas.

"Me siento en esa etapa de mi carrera, creo que puedo alcanzar el punto máximo, yo creo con el equipo que conformamos acá, pues me va a ayudar mucho y yo voy a aportar mucho, es una linda revancha y nuevo reto, pero para bien, me siento en plenitud, me siento bien, espero estar en mí mejor versión”, aseguró.

Asimismo, el jugador de Morelia dejó en claro que ha encajado bien con la dinámica que trata de imprimirle el técnico Javier Torrente al equipo.

"Él nos va plasmando su idea de juego, ante la pérdida rápida del esférico hay que tener recuperación, intentar jugar siempre hacía adelante, creo que tiene conceptos que ayudan mucho al equipo y que cambian la mentalidad del grupo”, expresó.

Respecto a la diferencia que hay entre equipos como Tigres y Monarcas para poder pelear por el campeonato, Mendoza dijo que esta se podría percibir en la amplitud de plantel que tiene una escuadra y otra.

"La diferencia que veo es que ellos tienen un plantel vasto, porque la mayoría de los equipos tiene 11 jugadores buenos, pero no cambios, no tienen como sustituir a un jugador lesionado, pero si tienes un plantel vasto, con recambios no se nota la diferencia, pero 11 contra 11 no veo tanta diferencia entre ellos y nosotros”, finalizó.