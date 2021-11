Mercedes sorprende a Red Bull en México

Mercedes respondió y abrió la llave a toda la potencia que pueden ofrecer sus motores para revertir la situación contra la que se encontraban en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 2021, donde Red Bull los había superado el viernes por la tarde y el sábado por la mañana para al final permitir al finlandés Valtteri Bottas tomar la pole position para la decimoctava fecha del calendario.

Al inicio de la Q3 de la sesión de calificación, Verstappen y Pérez tomaron las primeras posiciones, pero fueron degradados al tercero y cuarto cuando el finlandés marcó un tiempo de 1m 15.875s mientras Lewis Hamilton ascendió al segundo a 0.145 segundos de su compañero de equipo.

En el momento de la verdad, Pérez sufrió una salida de pista al llegar a la zona de las S, cuando sus tiempos venían mejorando al encontrarse con el Alpha Tauri de Yuki Tsunoda, una situación que también obligó a Verstappen a quitar el pie del acelerador.

Pérez registró una mejor vuelta de 1m 16.342s, que le permitirá arrancar cuarto, a 0.467 segundos de lo realizado por Bottas y a lado de su compañero en Red Bull Racing, Verstappen.

"El resultado deja satisfecho a Bottas, quien considera tener opciones de derrotar a los Red Bull.“Necesitaremos una buena arrancada, pero es importante que tengamos los dos coches adelante y espero que podamos mantener nuestras posiciones”, dijo el escandinavo, que vive sus últimas carreras como piloto de Mercedes antes de pasar a Alfa Romeo.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, segundo para la carrera y misma posición en la tabla de pilotos, indicó que estaba sorprendido por el resultado: “No creíamos tener ritmo suficiente este fin de semana, así que ocupar la primera fila es bastante especial y eso nos da una buena posición para mañana. No tengo idea de lo que ha pasado y estoy tan sorprendido como todos”.

La competencia está al rojo vivo. Verstappen y Hamilton están separados por 12 puntos en el campeonato de pilotos cuando restan cinco fechas en el calendario.

Tsunoda arruina las opciones del piloto tapatío; asegura que lo perjudicaron en la curva 11

La posibilidad de Sergio Pérez de alcanzar la tercera posición para la parrilla de salida del Gran Premio de la Ciudad de México se esfumó cuando tuvo que esquivar al Alpha Tauri del japonés Yuki Tsunoda, en los minutos finales de la sesión.

En la Q3, Pérez se había ubicado dentro de los cuatro punteros en su primera salida y en la segunda estaba mejorando sus registros encaminado a, incluso, superar a su compañero Max Verstappen.

Pero cuando el RB16B del tapatío llegó a la zona de las curvas S, se encontró con el monoplaza de Tsunoda, que se había ido de largo en el trazado. Ante esto Checo tuvo que recortar por el exterior del circuito y arruinó su vuelta.

"Cuando llegué a la curva 11 me encontré con Yuki. No entiendo qué estaba haciendo en esa posición y eso me perjudicó bastante, porque no pude cerrar esa vuelta. Pienso que era posible la tercera posición”, expresó Checo, quien acompañará a Max Verstappen en la segunda fila de salida.

Pero no sólo la posición de Tsunoda cambió la historia de Pérez, sino también la forma en que Mercedes mejoró drásticamente desde la tarde del viernes, en donde fueron superados por los dos Red Bull.

"Los Mercedes han despertado y han sido superiores en la Q3”, agregó el tapatío.

"Sorprendieron bastante, pero creo que nosotros no explotamos el auto al 100 por ciento”.

Red Bull terminó molesto con el nipón; es decepcionante: Horner

Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron que retroceder su ritmo en su último intento de la calificación del Gran Premio de México en un efecto dominó. El mexicano tuvo que salir de la pista y esquivar al japonés Yuki Tsunoda, mientras que el neerlandés decidió reducir el paso al ver el incidente de Checo.

Tanto Pérez como Verstappen consideraron que el piloto de Alpha Tauri influyó en su vuelta, una opinión que también fue compartida por Christian Horner, director de Red Bull Racing, al señalar que “se nos apareció un Tsunoda” para explicar la razón por la cual sus pilotos no mejoraron de la segunda fila.

"No entiendo por qué estaba girando en esa parte del circuito. Es decepcionante, porque afectó a los dos pilotos y ambos estaban molestos”, señaló el directivo.

Pero el japonés también ofreció su versión de lo sucedido. El integrante de la casa de Faenza circulaba en las curvas eses cuando Pérez lo alcanzó.

"Yo no me equivoqué con los Red Bull. Fue un error de ellos. Yo me fui por fuera y no podía hacer nada más que eso”, expresó el piloto nipón.

"Será algo que hablaré con Red Bull, pero no creo que haya hecho nada malo”.