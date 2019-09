'Merecemos más'

Ciudad de México.- Gabriel Caballero es técnico de los Bravos desde el Apertura 2018, cuando el equipo estaba en la Liga de Ascenso, y se convirtió en el primer entrenador de los fronterizos en la Primera División, y aunque los resultados no han sido favorables, el estratega naturalizado mexicano cuenta con todo el apoyo de la directiva, sin temor a ser despedido de inmediato.

Siempre he sentido el apoyo, nunca he tenido un ultimátum ni nada por el estilo, porque los dos (directiva y entrenador) tenemos una planeación. Hay muy buena comunicación y planes a futuro para la institución. La directiva quiere que yo me dedique a trabajar, me considera un gran entrenador y de los futuros mejores técnicos del futbol mexicano, por eso quiere darme las herramientas para llevarlo a cabo”, comentó Caballero.

Los Bravos de Ciudad Juárez suman seis puntos en este torneo, sin embargo enfrentarán al rival ideal para volver a la senda del triunfo, los Tiburones Rojos de Veracruz. Pese a ello, Gabriel y su equipo no se confían.

Éste es de los partidos más difíciles que puedes enfrentar por la situación del Veracruz, porque son últimos del descenso y tienen esa necesidad de puntos. Nosotros también estamos en una situación que no esperábamos, pero la localía debe ser fuerte y pesar. Es el partido más difícil que vamos a tener en el torneo”, comentó el técnico Gabriel Caballero.

Por último, el estratega dejó claro que el futbol no ha sido amable con su equipo, ya que considera que los Bravos merecen más de la cantidad de puntos que tienen, aunque se enfocará en conseguir lo máximo de aquí a la recta final del torneo.

Tenemos un muy buen equipo, que juega bien, hay solidaridad y esfuerzo por parte de todos. Hemos estado salados como se dice en el futbol, no hemos sido afortunados, pero creo que las cosas van a terminar mejor de lo que estamos ya que mereceríamos más”.