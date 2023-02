Messi debe jugar el Mundial 2026 para Di María

Buenos Aires, Argentina.- El delantero argentino Ángel di María sabe que es difícil que él pueda llegar al Mundial 2026, pero dice que Lionel Messi tiene que jugar esta copa.

"No, ya no, el próximo mundial no. Sueño con llegar a la Copa América, seguir estando al nivel que estoy, sería algo importante para mí. Me gustaría y voy a hacer todo lo posible para estar.

"Leo si, tiene que estar en el próximo mundial. Es Leo, el mejor jugador de la historia. Yo soy Di María, pero no se puede comparar, déjate de joder, ja", dijo a ESPN.

Momentos después, indicó que por lo que ha visto Lionel Messi es el mejor jugador en la historia, aunque obviamente se quita el sombrero ante Diego Maradona, de quien lamentó que no pudiera estar en Qatar viéndolos levantar la copa.

"Para mi es el mejor de la historia. Diego es Diego y lo va a ser para toda la vida. Yo con él me tengo que sacar el sombrero, me bancó en los momentos más difíciles y hasta el día que me muera es todo. Pero de lo que vi, para lo que es mi generación, Leo es el mejor de la historia.

"Si Diego estaba cae ahí, je. Hubiera sido algo muy lindo, haber podido ver a Leo, que lo amaba, porque siempre lo dijo. Leo levantando la Copa y el Diego ahí hubiera sido algo maravilloso", declaró el jugador de 35 años.

Sobre la Final ante Francia, donde logró el segundo gol para la Albiceleste, aceptó que fue espectacular y que no podría creer todo lo que pasó.

"Habíamos hecho todo bien, un partido increíble. Hace años o mundiales que no había una Final de esa manera, con tanta diferencia, podíamos hacer más goles y no podía creer que estemos pasando por eso. Cuando Leo hizo el tercero yo dije 'ya está', pero te vuelven a empatar. Fue increíble, no lo podía creer. De haber hecho un partido espectacular, ir a penales y definir todo en la suerte. Estaba escrito que era para nosotros.

"Sinceramente, lo que hice fue empujarla (su gol). La jugada fue increíble, espectacular y terminó siendo gol por lo que fue la jugada, era imposible que una jugada así no termine en gol. En ese momento me acordé de todas las cosas que viví, por las que pasé, que tenía a toda mi familia ahí y que era lo que más deseaba. Hacer un gol en la Final del mundo era la espina que tenía desde el 2014 y en este partido me la pude sacar", mencionó.