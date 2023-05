Messi pide disculpas a el PSG por viaje a Arabia

París, Francia.- El argentino Lionel Messi se disculpó con el PSG y sus compañeros por el viaje a Arabia, argumentando que lo tenía organizado y pensó que tenía el día libre.

"Quería hacer este video después de lo que está pasando. Antes que nada quiero pedir perdón a mis compañeros, al club, sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido como había venido pasando durante las semanas anteriores, tenía organizado lo de este viaje a Arabia que había cancelado anteriormente y éste no pude, y nada, vuelvo a pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida. Un abrazo", dice en el video publicado en sus redes sociales.

El club abrió el martes un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, suspendido durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo de su club. No entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, dijo que hablarán del tema cuando vuelva Messi.

"Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento", explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

"Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado", respondió Christophe Galtier, sin añadir nada más sobre el asunto.