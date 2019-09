Messi se deshace en elogios por una ‘joya’

Ciudad de México.- El capitán del Barcelona, Lionel Messi, se deshizo en elogios hacia la nueva perla de la cantera azulgrana, el delantero hispano-bisauguineano, Ansu Fati, de quien dijo que es "un jugador fantástico" y tiene "lo necesario para triunfar".



Pero pidió paciencia con él.



"Si lo miro a través de mis ojos, me gustaría que tuviera una incorporación gradual, como me pasó a mí cuando empecé, sin presión. Recordemos que solo tiene 16 años", apuntó el argentino.



"Espero que siga disfrutando y que todo el ruido en torno a él no tenga un efecto negativo, porque tiene calidad para llegar a ser uno de los mejores", añadió Messi.









En este sentido, el '10' del conjunto azulgrana recordó sus inicios en el primer equipo: "Me ayudaron mucho Ronaldinho y también Rijkaard. De hecho, todo el equipo lo hizo a su manera. Especialmente Rijkaard, quien me dejó fuera de algunos partidos y yo me enfadaba. Ahora que soy mayor puedo entenderlo y se le agradezco. Ya se lo he dicho alguna vez".





Messi admitió que la pasada fue una temporada "extraña" para el Barcelona, porque discurría de forma "fantástica" hasta que "un partido lo cambió todo", en referencia a la derrota ante el Liverpool en semifinales de la Liga de Campeones.





Fue una decepción tan grande que no dimos importancia a la liga y no nos preparamos convenientemente para la Copa del Rey (...). Al final fue una campaña dolorosa para nosotros", señaló.





Por ello, sobre las ambiciones del Barça esta temporada, Messi afirmó que el objetivo vuelve a ser ganarlo todo, aunque hay un título que desea por encima del resto: "Han pasado cuatro años desde la última vez que ganamos la 'Champions' y realmente queremos ganar de nuevo, pero sabemos que tenemos que hacer el trabajo día sí, día también, o no será posible".