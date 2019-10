Ciudad de México.- Lionel Messi, quien acaba de ganar su sexta Bota de Oro por ser el máximo goleador de Europa, le concedió un reportaje radial al programa argentino 'Perros de la Calle' y criticó la aparente soberbia de muchos compatriotas: "Uno de los mayores errores de nosotros es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos", reconoció el delantero del Barcelona.

A su vez, Messi relató cómo fue abandonar su ciudad natal, Rosario (Argentina), para irse a vivir a España con tan solo 13 años: "La tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente y mis amigos. Venir a Barcelona, era algo impensado. Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño". Sin embargo, expresó que se sigue considerando rosarino a pesar de la distancia. "Siempre tuvimos los pies en la tierra. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá", contó el crack sudamericano.

Además, se mostró muy agradecido por el apoyo que tuvo en la cantera del club español durante sus inicios: "La educación que me dieron y los valores que me enseñaron de chico hicieron que siga una línea", recordó.

Así, uno de los deportistas más galardonados y reconocidos en la historia, también dedicó comentarios a las frustraciones que debió superar a lo largo de su carrera: "En el medio hubo muchas decepciones, que me ayudaron a superarme y crecer como futbolista".

La dificultad de volver a vivir en Argentina

Si bien es cierto que Lionel y su familia viajan al país latinoamericano en diciembre para pasar las fiestas, y a mitad de año —cuando sus niños están de vacaciones— para aprovechar el receso escolar, "llega un punto que Thiago [el hijo mayor] extraña a sus amigos y el día a día" en España.

En efecto, Messi considera que volver a vivir en Argentina "es un tema", porque no le agradaría romper las relaciones que sus chicos tienen en Europa: "No me gustaría romper el vínculo que tiene Thiago con sus amigos, porque a mí me pasó con 13 años. No era fácil mantener la relación", explicó.

"Yo fui perdiendo un poco esas amistades, que es algo que valoro. Quiero que ellos lo puedan disfrutar. Creo mucho en la amistad. Esas que uno tiene desde los tres años son las que perduran en el tiempo", opinó el ídolo de la selección argentina.

Halagos para Ronaldo, Neymar y Riquelme

Durante muchos años se habló de la supuesta rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, el aclamado mediapunta portugués. De hecho, en más de una ocasión se disputaron el reconocimiento al mejor futbolista del mundo. Y cuando Ronaldo lucía la camiseta del Real Madrid —hoy juega en Juventus, de Italia—, el duelo entre estos dos referentes sobresalía en cada clásico del fútbol español. Sobre ello, el entrevistado no dudó en destacar el "valor" agregado que su colega le daba al torneo: "Con él estaba bueno, hacía los partidos mucho más especiales y la Liga también".

En cuanto al brasilero Neymar da Silva Santos Júnior, quien supo ser su socio en el Barcelona pero hoy se desempeña en el PSG de Francia, señaló: "Es complicado su tema. Es difícil que salga de ahí y que vuelva, por cómo se fue. Muchos socios y gente del club no quieren que vuelva", reveló el argentino. Aunque aclaró: "Por lo deportivo, nos vendría bárbaro. Es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte". Asimismo, Messi contó que habla seguido con él, y que todavía mantienen un grupo de WhatsApp compartido con Luis Suárez, el delantero uruguayo del 'Barça'.

Por último, habló de Juan Román Riquelme, ídolo de Boca, quien también supo vestir la remera del conjunto azulgrana. Ambos sostienen una buena relación, y compartieron partidos en la selección nacional, aunque 'JR' ya dejó las canchas. De hecho, todavía no tuvo su gran partido de despedida, pero ya comenzaron los preparativos para su gran homenaje. ¿Irá Messi? "Hablo mucho con Riquelme, cuando podemos. Me llamó para su despedida, y si las fechas coinciden, encantado. Pero no sé si voy a estar", adelantó el astro. A su vez, tampoco escatimó en elogios: "Se merece una gran despedida, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca".