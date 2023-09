Método NBA

Cortesía

El programa global NBA Basketball School llega a Ciudad Juárez a través del Colegio San Patricio, dieron a conocer ayer directivos de la escuela, quienes manifestaron que aproximadamente en 30 días podrán arrancar en forma con este proyecto.

NBA Basketball School estará abierto a cualquier alumno de entre 5 y 16 años que quiera asistir a practicar este deporte en las instalaciones del Colegio San Patricio con los entrenadores de este programa, explicó Jonathan Hernández, director general del plantel.

“Al ser una escuela de basquetbol, obvio tendrá un costo para la comunidad, pero está abierta a cualquier alumno que quiera pertenecer a este equipo o que quiera venir a practicar el deporte y entrenarlo con nosotros”, agregó Hernández.

Ricardo Durán, coordinador de deportes del Colegio San Patricio y del programa Afterschool NBA at San Patricio, dijo que para ellos éste es un paso gigante porque NBA era programas de campamentos, era torneos de tres, cuatro estados que no llegaban a Chihuahua, o era la Academy que está en San Luis Potosí y muy poca gente sabe que existe con 20, 30 atletas y ninguno mexicano.

“Entonces fue una lucha de tocar puertas a través de contactos, conocidos, correos a Estados Unidos, correos a México, y bueno, se logró en base a juntas fuertes donde ellos también ya traían una idea de proyecto y yo insistiendo que los campamentos son muy padres, pero son altamente costosos, entonces yo buscaba algo en donde todos tuvieran la posibilidad de estar en este proyecto y créanme, los costos van a estar muy accesibles y se les va a apoyar a todos aquellos chicos que sean talentosos, también iniciaremos con una metodología”, señaló Durán.

“A mí lo que me emociona es la metodología, con el respeto a todos los entrenadores de baloncesto, no tenemos una carrera en México de entrenadores de baloncesto. El futbol, el voleibol, el atletismo tienen una capacitación impresionante, pero el baloncesto, fuera de los problemas que pueden tener las federaciones o las alianzas, no tenemos una capacitación”, añadió.

Durán hizo énfasis en que este proyecto estará abierto al público en general, con un radio de acción desde Casas Grandes hasta Nuevo México, pues también podrá asistir gente de Estados Unidos.

“Este programa está hecho de una currícula donde se reunieron no solamente entrenadores de la NBA sino también jugadores, asociaciones de padres de familia de Estados Unidos, donde se detalla nivel a nivel cuáles son todas aquellas cosas que se tienen que lograr en este programa, cumpliendo cuatro valores fundamentales: que siempre tiene que ser divertido, que debe de construir habilidades, que debe de cultivar valores y desarrollar bienestar”, dijo por su parte Guillermo Iglesias, director de NBA Basketball School México.

En la presentación también estuvieron presentes Antonio Rentería Hernández, director de Vida San Patricio; César Durán Aguirre, presidente de Jefes de Ciudad Juárez; Enrique ‘Palmita’ González, exjugador de Selección e integrante del staff de entrenadores de baloncesto; Alfredo García, en representación de la Jurisdiccional Zona 1 de beisbol, y Hellman Torres, representante del Club Indios Juárez Baloncesto.