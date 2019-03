Mexicana hace historia; conquista su Séptimo Mar

Wllington.- La nadadora Nora Toledano hizo historia al convertirse en la primera mexicana y primera Latinoamericana en completar el plan de los Siete Mares, luego que este sábado cruzó el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda.

Una larga travesía fue la realizada por la nadadora que de esta manera logró su objetivo e ingresó al libro que guarda el nombre de los siete nadadores que han cumplido con esta misión; el último fue el también mexicano Antonio Argüelles.





Toledano Cadena, quien en 1994 marcó su primera página de su historia al ser la primera latinoamericana y sexta mundial en realizar el cruce doble al Canal de la Mancha, empleó un tiempo de 9 horas 35 minutos.

Cualquiera que sea el resultado, hoy me siento muy feliz de estar hasta donde he llegado y de compartir este momento con mi madre, Dora Cadena Rojo, quien me ha acompañado en este viaje desde mi Primer Mar (Canal de la Mancha en 1992)”, expresó la nadadora poco antes de arrancar su último cruce.

La mexicana se mostró feliz por “estar viviendo esta aventura con mis amigas Elizabeth Fry y Mariel Hawley Dávila, con quienes comparto sueños, mares y brazadas”.

De esta manera, Nora Toledano completó el serial de los siete mares más importantes del mundo como el Canal de la Mancha (34 km Inglaterra–Francia) en 1994 con 09:40 horas y Estrecho de Gibraltar (15 km España–Marruecos) en 2015 con 04:23 horas.

En el Canal de Catalina (34 km Isla Catalina–California, EU), en 2016 con 12:37.27 horas; Canal de Molokai (42 km Hawái, EU) en 2017 con 14:28.00 horas; Canal de Tsugaru (30 km Islas Honshú–Hokkaidó, Japón) en 2018 con 6:20.52, y Canal del Norte (35 km Irlanda del Norte–Escocia) en 2018 con 10:26.00 horas, y ahora el Estrecho de Cook, 25 kilómetros en Nueva Zelanda con 09:40 horas.

Nora Toledano ingresó a la lista de los nadadores que completaron esta visión, junto al irlandés Stephen Redmond, la sueca Anna-Carin Nordin, los estadunidenses Michelle Macy y Darren Miller, así como el británico Adam Walker, la neozelandesa Kimberly Chambers y desde luego el mexicano Antonio Argüelles.

Apenas en septiembre pasado, la mexicana nadó el Canal del Norte en Irlanda con un tiempo de 10:26.00 horas y que fue la antesala para este reto que culminó en Nueva Zelanda.