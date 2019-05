Mexicanos deben ganarse las oportunidades

Ciudad de México.- Ahora sí: cero excusas. El debate lo abrió José Juan Macías y hoy lo continuaron Jonathan Orozco y Hugo González: es tiempo de que el futbolista mexicano se deje de pretextos.

Al finalizar el entrenamiento de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento,

"Creo que hay grandes jugadores, hay jugadores mexicanos que por algo están haciendo bien las cosas en otros lados, que aquí en México te das cuenta que en una plantilla como Tigres hay jugadores mexicanos de gran calidad, independientemente de que Tigres tiene dinero vasto para comprar extranjeros, como quiera hay mucho mexicano jugando y que se ha ganado su puesto.

"Yo creo que no sería escudarnos en ese aspecto, al contrario, debemos tener un poco más oportunidades, buscar que existan más oportunidades para los mexicanos, pero no escudarnos en el hecho de los extranjeros", mencionó.

Hugo recordó que en Necaxa hay cinco o seis jugadores mexicanos en el plantel titular y que el ganar espacios depende simplemente de que el futbolista se lo proponga.

"Ya lo dijo Macías, creo que debemos dejar de escudarnos en que hay muchos extranjeros, tenemos que empezar a formarlos mejor y prepararlos mejor para ir compitiendo, si es mexicano o extranjero, si está bien bien va a jugar.

"Tenemos que seguir haciendo las cosas bien y preparándonos mejor para buscar ese lugar y no esperar a que se nos regale ese lugar", expresó González.