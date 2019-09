Mexicanos mueven millones en Europa

Ciudad de México.- Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Diego Lainez ya se cotizan a precio de estrellas en Europa.

El presente año significó un salto para estos tres futbolistas en el mercado del Viejo Continente, rompiendo récords de transferencias en sus nuevos clubes y también para México.

En un lapso de seis meses, este trío movió cerca de 100 millones de euros tan solo en traspasos. Nápoles, Wolverhampton y Betis apostaron fuerte por Lozano, Jiménez y Lainez, el futuro de las instituciones y ya negociados a nivel de estrellas.

A Lozano lo respalda el agente italiano Mino Raiola, mientras que Jiménez es manejado por el portugués Jorge Mendes, los agentes que mueven los hilos en el mercado europeo.

Atacante diabólico

La Eredivisie le quedó chica a Hirving Lozano después de su primera temporada.

Tarde o temprano algún club, de mayor renombre que el PSV movería sus fichas por el canterano de Pachuca, quien finalmente el pasado verano fue seducido por el Nápoles, que apostó fuerte por el mexicano.

Carlo Ancelotti, DT del conjunto napolitano, quedó maravillado con Lozano durante el Mundial de Rusia 2018 y pidió al presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis, pelear por el fichaje del volante.

Nápoles tiró la casa por la ventana, le pagó 42 millones de euros al PSV por el "Chucky", convirtiendo al mexicano en el futbolista más caro de la historia del equipo italiano, superando los 39 millones de euros que le pagó Nápoles al Real Madrid en 2013 por el argentino Gonzalo Higuaín.

Bien cotizado

En tan solo cuatro años, Raúl Jiménez fue capaz de mover 50 millones de euros entre sus fichajes récord con el Benfica y posteriormente en el Wolverhampton.

Goles son amores. En 2015, las Águilas de Portugal le pagaron 22 millones de euros al Atlético de Madrid por el traspaso del atacante mexicano, convirtiéndolo en ese entonces en la contratación más cara de su historia.

Cuatro años más tarde, Raúl pasó a préstamo al Wolverhampton, que gozó de su mejor versión frente al arco. Fue tal el idilio entre Jiménez y los Lobos, que el conjunto inglés desembolsó 38 millones de euros al Benfica por el jugador.

Tras ese movimiento, Raúl se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Wolverhampton.

Le ven futuro

Ajax y Betis pelearon fuerte por el fichaje de Diego Lainez durante el pasado mercado de invierno.

Pese a que el conjunto holandés igualó la oferta de los sevillanos, finalmente Lainez se decantó por el cuadro español, que invirtió 14 millones de euros en el fichaje del juvenil.

Aunque no parece una cantidad exorbitante, al Betis le bastó para convertir al jugador en el tercer fichaje más caro de su historia, sólo por detrás de Emerson y William Carvalho.

Eso no fue todo, pues el Betis blindó a Diego con una claúsula de rescisión de 75 millones de euros, una cantidad importante para cualquier equipo europeo que pretenda al mexicano.

Se van baratos

Estos son algunos de los jugadores mexicanos vendidos por cantidades irrisorias.

Erick Gutiérrez

Año: 2018

Equipo que vendió: Pachuca

Equipo que compró: PSV Eindhoven

Cantidad del traspaso: 6 millones de euros*

- La ilusión de "Guti" por jugar en Europa obligó a que Pachuca renunciara a varios millones y vendiera a su canterano al PSV por una cantidad menor a la esperada.

Francisco Fonseca

Año: 2006

Equipo que vendió: Cruz Azul

Equipo que compró: Benfica

Cantidad del traspaso: 3.5 millones de euros*

- El buen Mundial del "Kikín" en 2006 y su destacado paso por Cruz Azul, llamaron la atención del Benfica, que apenas tuvo que pagar 3.5 millones para comprarlo.

Efraín Juárez

Año: 2010

Equipo que vendió: Pumas

Equipo que compró: Celtic

Cantidad del traspaso: 2.5 millones de euros*

- Otro que se valoró poco pese a destacar en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue Efraín Juárez. Celtic apenas le pagó a Pumas 2.5 millones de euros por su fichaje.

Jared Borgetti

Año: 2005

Equipo que vendió: Pachuca

Equipo que compró: Bolton Wanderers

Cantidad del traspaso: 1.4 millones de euros*

- Otro sacrificio de Pachuca para mandar a un mexicano a Europa. La cantidad fue lo de menos para que Borgetti cumpliera su sueño europeo.

Francisco Javier Rodríguez

Año: 2008

Equipo que vendió: Guadalajara

Equipo que compró: PSV Eindhoven

Cantidad del traspaso: 2.8 millones de euros*

- Fue una negociación de varios meses, pero aún así el conjunto holandés no tuvo que desembolsar mucho para llevarse al "Maza", que tuvo un paso discreto por Holanda.

Carlos Salcido

Año: 2006

Equipo que vendió: Guadalajara

Equipo que compró: PSV Eindhoven

Cantidad del traspaso: 2.2 millones de euros*

- La cantidad que gastó PSV para hacerse de los servicios de Salcido fue insignificante comparada con el gran rendimiento del zaguero en Holanda.

Carlos Vela

Año: 2005

Equipo que vendió: Guadalajara

Equipo que compró: Arsenal

Cantidad del traspaso: 3 millones de euros*

- En su momento fue uno de los jugadores más buscados del futbol español y el Arsenal también pensó en su vuelta. Pero en 2005, los Gunners pagaron por Vela sólo 3 millones de euros. Un jugador que pudo romper el mercado si así lo hubiera deseado.

*Datos de transfermarkt