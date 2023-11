México rumbo a París 2024

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Las plazas olímpicas que acumula México, hasta el momento, de cara a los JO de París 2024 han sido fruto de la entrega de los atletas en el ciclo de preparación más corto de la historia.

Después de los atípicos JO de Tokio en 2021, que originalmente estaban programados para 2020 y que se retrasaron por el Covid-19, tanto en los Centroamericanos y del Caribe San Salvador como en los Panamericanos en Santiago de Chile se demostró que, pese a las adversidades y el ritmo frenético, se respondió con números.

Dentro de las disciplinas que más lugares en la justa olímpica han asegurado son los clavados con 6, atletismo con 5 y tiro deportivo, con 4.

"Después de tanta carencia, de tanto problema con lo de sus becas y que no les dan nada, hicieron un magnífico trabajo, me siento satisfecho", dijo Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

LAS PLAZAS OLÍMPICAS

Hasta ahora, 37 son las contraseñas que tienen México para acudir a la justa parisina del próximo año.

PLAZAS / DEPORTE / ATLETAS

6 / Clavados / Randal Willars, Kevin Berlín, Osmar Olvera y tres para el País

4 / Tiro deportivo / Edson Ramírez, Alejandra Zavala, Gabriela Rodríguez, Carlos Quezada

2 / Boxeo / Marco Verde y Miguel Martínez

3 / Pentatlón moderno / Duilio Carrillo, Mayán Oliver y Emiliano Hernández

5 / Atletismo / Alegna González, José Luis Doctor, Andrés Olivas, Laura Galván y Citlali Moscote

1 / Natación artística dueto / Nuria Diosdado y Joana Jiménez

1 / Natación artística por quipos / Regina Alférez, María Arellano, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Luisa Jailib, Joana Jiménez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano

1 / Ecuestre / Nicolás Pizarro, Eugenio Garza, José Antonio Chedraui y Federico Fernández

1 / Gimnasia rítmica / Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Ana Sofía Flores y Dalia Alcocer

2 / Vela / Elena Oetling y Mariana Aguilar

4 / Tiro con arco / Matías Grande, Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz

3 / Gimnasia artística / Alexa Moreno, Athziri Sandoval y una para el País

1 / Remo / Alexis López y Miguel Carballo

1 / Ciclismo / Una para el País

1 / Natación / Miguel de Lara

1 / Surf / Alan Cleland