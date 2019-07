México será favorito aún sin Martino en la banca

Ciudad de México.- La ausencia en el banquillo de Gerardo Martino ante Haití no debe significar un cambio en el estilo de juego de la Selección Mexicana, indicó el timonel, a sabiendas de la obligación que representa para México ganar la Copa Oro.

"En realidad creo que el que se siente mal soy yo, no hay motivo para que los jugadores se sientan mal y tampoco es motivo para que no haga un buen partido. Evidentemente yo no me voy a sentir de la misma manera están fuera del campo. Todas estas cuestiones acerca de las responsabilidades que tiene México, lo poco que hay para ganar, y lo mucho hay para perder, son situaciones que conocíamos de antemano, nosotros nunca nos escondimos del lugar de favoritos” mencionó.

A pesar de haber disputado un encuentro de 120 minutos, y el poco tiempo de descanso tras los cuartos de final, Martino aseguró que no habrá ausencias por fatiga.

"Descanso, ¿descanso en una semifinal? Nadie se quedaría fuera, trataremos de evitar riesgos, sobre todo, lo que implique una lesión para el futbolista, bajo ningún punto de vista habrá un jugador que se quede fuera para darle descanso. Nuestra intención es que lleguen lo mejor posibles y que estén preparados para todo lo extenso que tenga que ser el partido, pero como siempre sin buscar ningún tipo de excusas, sabíamos de antemano qué día íbamos a jugar., no hay excusas por nada, asumimos el rol que nos toca y estamos dispuestos a pelear”, comentó

El ‘Tata’ afirmó que se encuentra gratamente sorprendido por el nivel de competencia que ha visto a lo largo del torneo.

"Yo he visto buenos partidos de Copa Oro, para mí, el México-Costa Rica fue un muy buen partido, no sé si he visto tantos partidos de Copa América con ese nivel. Pero también es cierto que es difícil jugar con un cierto estándar de rivales en la fase regular y de pronto encontrarse con otro estándar de cuartos para adelante”, concluyó