Míchel no ve a unas Chivas inferiores

Ciudad de México.- Los Pumas llegarán al partido del sábado contra las Chivas, con una realidad que contrasta con la de su rival. El cuadro universitario viene de vencer al líder, Santos y acumula cuatro partidos sin perder en Liga MX, mientras que el Guadalajara acaba de hilvanar su tercera derrota consecutiva frente al América.

A pesar del momento que atraviesa el Rebaño, el técnico español del conjunto auriazul, Miguel González Míchel, explicó las razones por las que no cree que vaya a ser “fácil” sacar los tres puntos del Estadio Akron.

"Es un escudo, una camiseta con tradición y la gente los va a empujar, eso pasa siempre. Yo he visto todos los partidos de Chivas y no he visto en muchos de ellos que fueran inferiores”, analizó.

Antes del encuentro ante los tapatíos, Pumas visitará mañana al Atlético San Luis en duelo de la Copa MX. Los felinos buscarán alcanzar los siete puntos con los que el conjunto potosino se ubica en la primera posición del grupo siete. Para dicho compromiso, Míchel utilizará a “cuatro futbolistas (posiblemente titulares) que jugaron el otro día (domingo)”.

“El partido contra San Luis lo preparamos con la misma intención que prepararemos el partido de Chivas. Queremos seguir en la Copa, nos interesa. Cuanto antes podamos cerrar la clasificación, mucho mejor. La mejor manera que yo entiendo para seguir en buena línea es, que cada vez que nos vistamos con la playera de Pumas hay que intentar ganar los partidos”, indicó.

Hoy por la tarde, los capitalinos estarán viajando a San Luis. Después del choque ante el Atlético, la escuadra universitaria se dirigirá directamente a la Perla Tapatía para encarar el compromiso de la fecha 13 de la Liga MX.

“Una victoria en San Luis nos hará mejor el viaje a Guadalajara” afirmó Míchel.