Michel reconoce poca paciencia en México

Ciudad de México.- La filosofía del técnico de los Pumas, José Miguel González, ‘Míchel’, consiste en respetar a todos sus rivales por igual, sin importar el momento que atraviesen. Así lo externó hace una semana, previo al duelo ante el Veracruz y lo repitió este martes, de cara al encuentro de la jornada seis frente al Morelia, un rival que se quedó sin entrenador, tras el despido del argentino Javier Torrente y marcha en la décimo quinta posición de la Liga MX con tres puntos.

"Puede ser un poco engañoso para la gente que hace pronósticos, nosotros no nos queríamos engañar con Veracruz, que estaba en una situación similar a Morelia. Desde nuestra parte, tratamos a todos los equipos igual, vemos a Morelia como un equipo bueno, de primera división, que ha puesto en dificultades al América”, declaró el estratega español, recordando el partido del domingo pasado, que terminaron ganando 2-0 al cuadro veracruzano.

Míchel lamentó que Torrente haya perdido su trabajo y opinó que, en el futbol mexicano “hay poca paciencia” con los entrenadores.

"Uno cuando viene a trabajar a México, incluso los propios entrenadores locales saben que es así. El año pasado, si no me equivoco cambiaron diez técnicos en un sólo torneo. Quiere decir que es algo tradicional, hay poca paciencia, se busca que el torneo corto realmente sea de resultados inmediatos y a veces los resultados no obedecen al trabajo del entrenador. Torrente se puede sentir mal por los resultados, pero no por su trabajo que ha sido bueno”, manifestó el estratega.

Todo indica que el argentino, Pablo Guede será quien tome las riendas del Morelia. El técnico sudamericano llegó esta mañana a México, pero todavía no ha sido anunciado en el cargo.