Miguel Herrera descarta bronca con Ménez

Ciudad de México.- Miguel Herrera descartó tener algún problema con Jérémy Ménez y para la Liguilla, estará presente el francés.

"Como se los he dicho, tengo 11 extranjeros. Hoy Nico está descartado, me quedan 10, sólo puedo llevar nueve. No tengo ningún problema con él (Ménez), al contrario, tengo una buena relación. Ha entendido que esta es la determinación que he tomado y seguirá siendo tomado en cuenta. Concentraré 22 en Liguilla, ahí estará y si lo necesito, ahí está preparándose para estar a punto", puntualizó.

Por otro lado, Herrera no se siente a gusto con la cosecha de puntos que tiene el América, pero le quedan tres por disputarse y asegura que llegar a 29 unidades no es lo óptimo, pero es buena cifra.









“No estamos contentos con la suma de puntos que hemos conseguido, aún nos faltan tres y vamos por ellos para tener 29. No es nuestro óptimo, pero 29 es una buena cifra", indicó.

Al ‘Piojo’ no le interesa cómo quede la tabla general y a pesar de las lesiones a lo largo del torneo, van por el título de Liga.

A nosotros no nos importa como quede la tabla. Siempre esperamos que este equipo esté entre los primeros cuatro, pero también hicimos otro torneo y lo ganamos. Tantas lesiones que no estaban en nuestras manos, hacen que los jugadores paren y pierdan la base física. Nos ha costado, pero estamos trabajando en ello. Debemos jugar y recuperar con la idea de buscar el título otra vez", señaló.

Herrera reiteró que cuando las Águilas se meten a la Liguilla son difíciles de vencer.