Mikel Arriola da positivo a covid

Ciudad de México.- Mikel Arriola, presidente Ejecutivo de la Liga MX, reveló que dio positivo a covid 19, luego de una prueba PCR que se realizó ayer.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, publicó en Twitter

El día de ayer, México registró 15 mil 198 nuevos casos de covid-19, con lo que la suma total de casos confirmados alcanzó los 2 millones 693 mil 495, reportó la Secretaría de Salud.

Se registraron 397 fallecimientos para un total de 237 mil 207.

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro, son las entidades en las que se acumulan el mayor número de casos.