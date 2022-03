Minimizan a ‘Checo’ Pérez: ‘no está al nivel’

CDMX.- De cara a la temporada 2022 de la Fórmula Uno, el expiloto Martin Brundle, minimizó el nivel que tiene el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez al señalar que no está a la altura de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"A lo largo de la temporada no, honestamente no creo que (Sergio Pérez) sea contendiente al título mundial. No creo que esté al mismo nivel que Lewis y Max. Nadie lo está en este momento", dijo para Motorsport.

Asimismo, comparó al tapatío con Valtteri Bottas. El finlandés terminó en la tercera posición del Mundial de Pilotos con 226 puntos, mientras que ‘Checo’ fue cuarto con 190.

“Si miras el recuento de puntos de Sergio frente a Max, y miras el recuento de puntos de Valtteri durante cinco temporadas frente a Lewis, eso te dice la historia. Estos chicos son un paso adelante”, enfatizó.

La nueva temporada de la F1 comenzará el próximo 18 de marzo con las primeras dos calificaciones y el GP de Bahrain se correrá el 20 de dicho mes.