MLB no investigará a Shohei Ohtani por el escándalo de su intérprete

GettyImages / MLB parece que no sancionará a Shohei Ohtani por el escándalo de Ippei Mizuhara

Durante siete temporadas en MLB, incluyendo seis en rol activo, Shohei Ohtani jamás se vio envuelto en un escándalo de ningún tipo, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Hasta su primer cotejo oficial del 2024, pero por culpa de quien venía fungiendo como su intérprete, Ippei Mizuhara.

Es que el diario Los Angeles Times reveló que el amigo y traductor del astro de dos vías fue despedido el miércoles por los Dodgers a raíz de supuestamente usar dinero de la cuenta del propio pelotero para realizar apuestas ilegales.

Eso sí, el medio The Athletic ratificó que de momento, la MLB no sancionará a Ohtani y probablemente tampoco le abra una investigación, dado que el doble MVP de la Liga Americana, como cualquier persona, no puede responder por las acciones que cometan sus allegados.

Entretanto, el ex Angelinos de Los Angeles se encuentra en su primer ejercicio con los vecinos Dodgers, quienes le otorgaron un contrato histórico de 10 años y 700 millones de dólares, al margen de que el toletero zurdo acordó con la gerencia diferir su salario en vías de que la organización pueda realizar otras firmas de alto impacto.

De hecho, Shohei Ohtani debutó formalmente con la poderosa franquicia del sur de California el miércoles, en el primero de los dos encuentros iniciales del 2024, en medio de la Serie de Seúl contra Padres de San Diego.