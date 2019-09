Modelo brasileña a juicio por falsa denuncia contra Neymar

Sap Paulo (AP) — Un juez brasileño determinó que la modelo que acusó al futbolista Neymar deberá ser enjuiciada por cargos de fraude.



Otro juez desestimó otros cargos por delitos graves que surgieron a raíz de la decisión de rechazar su acusación de violación contra el astro del Paris Saint-Germain ante falta de evidencias.



El abogado Cosme Araujo anunció el domingo que apelará la decisión de presentar cargos a Najila Trindade y su exesposo, Estivens Alves, por fraude procesal. El juez consideró que la evidencia muestra que la modelo y Alves trataron de interferir en la investigación.



Alves ha sido acusado además de divulgar contenido erótico que luego fue publicado en la internet.



Trinidade había acusado a Neymar de violarla en un hotel de París en mayo, y el jugador de 27 años ha sostenido que sus relaciones con Trindade fueron consensuadas.



Los fiscales archivaron la investigación contra el delantero el mes pasado, justificándole por falta de pruebas en su contra.



The Associated Press no publica los nombres de presuntas víctimas de abuso sexual a menos que ellas mismas revelen sus identidades públicamente, lo que la modelo hizo en varias entrevistas.