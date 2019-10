Mohamed buscará ‘explotar’ al Monterrey

Ciudad de México.- El técnico argentino, Antonio Mohamed, aseguró que Monterrey tiene el tercer mejor plantel de la Liga MX y sólo es cuestión de explotarlo.

“Cada semestre Monterrey se refuerza para ser el mejor, llegó Barovero, Gallardo, Layún, Janssen, Maxi Meza, Pizarro. Es un plantel de primer nivel, tengo para jugar el dibujo que quiera, tengo uno de los tres mejores planteles de la Liga, hay que explotarlo, armar un equipo agresivo, hay que ganar el primer partido para recuperar la confianza y volver a involucrar a la gente para que confíe en los jugadores", dijo durante su presentación.

LOS OBJETIVOS

Duilio Davino, presidente Deportivo del Monterrey, fue el encargado de darle la bienvenida a Antonio Mohamed y subrayó los objetivos para el Turco.

"Intentando por su conocimiento del plantel y su capacidad, meternos a la Liguilla y afrontar de la mejor manera el Mundial de Clubes”, indicó.

Por su parte, el argentino consideró que el objetivó número 1 es recuperar anímicamente al equipo para poder afrontar el final del torneo.

“No tengo duda de que, si Monterrey entra a la Liguilla, va a ser un candidato al título”, mencionó.

A DEMOSTRAR QUE ES UN MEJOR TÉCNICO

El argentino señaló que desde su partida de los Rayados acumuló experiencia y ahora tiene que demostrar que es un mejor técnico.

“Soy diferente al que llegó hace cuatro años, si se quiere desarrollar uno, todo tiene que servir como experiencia para crecimiento. Que tan importante es Monterrey que cuando me fui me hablaron de Europa para dirigir la mejor liga del mundo. Todo lo que he acumulado ha sido experiencia, tengo que demostrar a partir del lunes soy mejor entrenador, tengo la ventaja enorme que conozco al 90 por ciento de los jugadores que están, tienen una carrera en evolución. Van a encontrar a un mejor entrenador, después van a hablar los resultados", dijo.