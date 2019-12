Mohamed quiere el tercero

Qatar, Doha.- Pese a haber enviado de regreso a nueve jugadores a la ciudad, el director técnico de los Rayados, Antonio Mohamed, aseguró que desean terminar en el tercer lugar del Mundial de Clubes Qatar 2019.

Aunque se ha reservado al grueso de titulares habituales y se quedó solamente con 15 jugadores disponibles en Qatar sostuvo que su cabeza está puesta en vencer al Al Hilal.

"Nuestra cabeza está acá, lo que pasa que no es habitual ni normal que hayamos jugado hace 48 horas el partido más importante de la historia y tengamos otro partido más importante de la historia a pocas horas", dijo el "Turco".

"Tomamos la decisión que jugadores viajen para que se puedan recuperar y darle la posibilidad al resto que puedan jugar y mostrarse. Es el momento para hacerlo porque tenemos una Final por delante, pero queremos ganar y subir al podio".

Mohamed mencionó que con los jugadores que dejó en Qatar pueden derrotar al campeón de Asia por la jerarquía que tienen muchos de ellos, aunque aceptó que les falta rodaje y ritmo de juego.

"Obvio que alcanza (para ganar), nosotros tenemos un equipo muy competitivo, jugadores de jerarquía, cualquier de los futbolistas que juegan mañana podría jugar la Final o podía haber jugado ante el Liverpool", destacó.

"Es más algunos lo hicieron, Maxi, Basanta el otro día, Layún, Jonathan González, juega Poncho, Urretaviscaya que fue de los mejores jugadores del torneo".

De hecho, el argentino resaltó que como han jugado juntos durante los interescuadras eso ayude a que haya cohesión.

"No sabemos lo que puede pasar mañana, posiblemente estemos más descansados, tenemos mucha ilusión de ganar, pero al mismo tiempo tenemos menos funcionamiento, hay que apostar a los entrenamientos", dijo.

"No hay rodado ni ritmo de partido, lo tengo claro, pero tienen jerarquía y mucho amor propio. Lo único que pido es que cuando lleguemos al vestuario es que nos veamos a la cara y hayamos entregado todo".